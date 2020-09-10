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國產標章認證　食在台南安平豬事平安

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▲台南市安平區區長賴青足前往周氏蝦捲張貼國產豬肉標章，藉由本次公開宣導活動，引領安平其它商家跟進，讓遊客吃的健康並安心選購。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市安平區區長賴青足（右）前往周氏蝦捲張貼國產豬肉標章，藉由本次公開宣導活動，引領安平其它商家跟進，讓遊客吃的健康並安心選購。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南安平是台南市觀光旅遊重地之一，來此可賞夕陽，可夜遊，可觀景，可看海，也可大啖美食，因此遊客食的安全是我們的承諾，安平區公所配合市府超前部署推出國產豬牛標章，讓妳fun心遊安平，大啖小吃美食趣。

周氏蝦捲是安平最知名且最具代表性的小吃名店之一，周氏蝦捲有限公司製作之產品（蝦捲、肉燥…等），所使用之肉品原料如豬絞肉、豬背脊肉，均為健康合格之國產豬隻，亦是觀光客必來之處。

▲台南市安平區區長賴青足前往周氏蝦捲張貼國產豬肉標章，藉由本次公開宣導活動，引領安平其它商家跟進，讓遊客吃的健康並安心選購。（圖／記者林悅翻攝）

安平區區長賴青足前往周氏蝦捲張貼國產豬肉標章，藉由本次公開宣導活動，引領安平其它商家跟進，讓遊客吃的健康並安心選購，亦持續輔導業者踴躍申請國產豬(牛)肉標章。

台南市政府民政局長顏振標表示，配合中央超前部署推動國產豬牛肉標誌政策，凡具有營利事業登記、商業登記、公司登記或稅籍資料等文件的餐飲業者、食品業者、通路商、加工食品商等，均可向各區公所申請標章，每一業者以申請一張為原則，經現場核對資格後並請填寫申請登記簿及切結書，以供日後追蹤確核。

台南市市長黃偉哲表示，為了讓消費者吃得安心，這個標章可讓民眾清楚辨識選用國產豬肉的店家。業者一旦掛上這個標章，就要接受市府不定期的稽查，如果被查到使用外國豬肉，就涉及食品安全衛生管理法中的標示不實，市府會依相關規定來裁處。

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