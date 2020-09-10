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台南市圖101年館慶閱夜閱開心　黃偉哲熱邀夜讀、深聊、舞動、看電影！

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▲台南市立圖書館101年館慶活動熱鬧登場，市長黃偉哲邀約所有市民及各地朋友一同參與館慶活動，見證不一樣的圖書館，感受府城迷人獨特的文化魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立圖書館101年館慶活動熱鬧登場，市長黃偉哲邀約所有市民及各地朋友一同參與館慶活動，見證不一樣的圖書館，感受府城迷人獨特的文化魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立圖書館101年館慶活動別出心裁，市長黃偉哲10日親自出席宣傳會，他熱情邀約所有市民及各地朋友一同參與館慶活動，見證不一樣的圖書館，感受府城迷人獨特的文化魅力，並邀請大家踴躍參與市圖吉祥物「小青蛙」的名字票選活動。

▲台南市立圖書館101年館慶活動熱鬧登場，市長黃偉哲邀約所有市民及各地朋友一同參與館慶活動，見證不一樣的圖書館，感受府城迷人獨特的文化魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南市長黃偉哲表示，一個城市的文化素質，從圖書館可以窺見一二，雖然傳統的圖書館因應時代潮流有所改變，不過翻閱紙本書籍仍是大家感覺到最有質量及溫度的，尤其台南市民的圖書借閱率很高，市民朋友對閱讀充滿了熱愛，因此希望大家一起陪伴市圖慶生，享受一個非常快樂且深具書香氣息的夜晚；未來隨著新總圖開館，一定能夠讓市民朋友們對於圖書館及閱讀有更深一層的體認。

台南市立圖書館即將迎來101歲的生日，跨過百歲的市圖更加創新，市府特別籌劃自9月12日晚上9時起，推出「不斷電圖書館」、「深夜咖啡館」、「書蟲夜聊室」、「午夜電影院」、「書蟲午夜遊」、「快樂跳晨操」等一系列活動，市長黃偉哲誠摯邀請各界朋友在南市圖度過充滿驚奇、快樂的閱讀之夜。

無論是沉浸在書海裡閱讀一整夜，或來場復古年代的舞會party，抑或與好友鬥智桌遊、與作家天南地北夜聊、連看兩場午夜場經典電影等，全都可以在館慶之夜實現！而平時借書的流通櫃台，更搖身一變成為咖啡吧檯，讓人在咖啡、點心香氣瀰漫的氛圍中度過一個舒適自在的夜晚，當天活動也獲得統一企業、薩圖爾咖啡贊助，統一企業提供來一客泡麵，薩圖爾咖啡贈送耳掛式咖啡，陪伴大家歡度身心滿足的圖書館之夜。

另外，黃偉哲也邀請市民朋友於9月13日上午6時到市圖總館前的榕樹廣場，在律動老師的帶領下做早操，一起迎接市圖滿101年的和煦朝陽，享受清晨的美好時光。

▲台南市立圖書館101年館慶活動熱鬧登場，市長黃偉哲邀約所有市民及各地朋友一同參與館慶活動，見證不一樣的圖書館，感受府城迷人獨特的文化魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）
文化局長葉澤山表示，今年不只是市圖邁入101歲，更將迎接新總館落成，在悠久歷史的基礎上承先啟後，更要展現邁入第二個百年的創新面貌，因此除了以跨夜館慶活動顛覆市民對於圖書館的印象，更藉此機會要向讀者朋友介紹新任虛擬吉祥物「小青蛙」，吉祥物未來不只會常在市圖的社群媒體上出現，還會推出Line貼圖，陪伴民眾將閱讀融入生活。

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▲台南市立圖書館101年館慶活動熱鬧登場，市長黃偉哲邀約所有市民及各地朋友一同參與館慶活動，見證不一樣的圖書館，感受府城迷人獨特的文化魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市圖館長洪玉貞指出，101年館慶活動於9月12日至13日在總館舉行，各項活動均須於市圖網站上事先報名（https://reurl.cc/od1Lol），額滿為止。此外，吉祥物「小青蛙」即將於9月下旬在市圖Facebook粉絲專頁上邀請讀者朋友一起票選名字，歡迎各界朋友關注參與票選活動。

10日南市圖101年館慶活動宣傳記者會，包括文化局長葉澤山、市圖館長洪玉貞、旅遊作家阿春爸、美食部落客林太、統一企業公關經理王惠齡、綠穗精緻農產公司經理劉力瑋、好閒人生咖啡館代表劉俐伶、阜東氏號所代表陳惠慈、OA Studio舞團及市議員陳怡珍等人士皆到場共襄盛舉。

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