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通訊行買賣手機→凶殺案　男挾持女店員、捅老闆腹部多刀雙雙送醫

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▲台南市中西區一家數位通信行，10日下午疑因買賣手機發生金錢糾紛，方姓男子持水果刀刺殺謝姓老闆腹部，自己手部也受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區一家數位通訊行，10日下午疑因買賣手機發生金錢糾紛，方姓男子持水果刀刺殺謝姓老闆腹部，自己手部也受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區一家數位通訊行，10日下午3時多，疑因買賣手機發生金錢糾紛，方姓男子疑積欠謝姓老闆7萬多元，談判處理債務時，方男涉嫌持水果刀挾持女店員，並和謝姓老闆發生扭打，方男持刀猛刺謝男腹部多刀，方男手部也受傷，市警二分局據報到場，將2人送醫急救，謝男手術中，全案由警方調查偵辦中。

台南市警二分局中正派出所，10日下午3時許接獲報案，稱中西區金華路3段手機通訊行有民眾發生衝突有人受傷，轄區派出所員警立即馳赴現場，將2名遭利刃所傷之男子分別送醫救治，警方初步了解係先前買賣智慧型手機糾紛引發起衝突，進而造成謝姓老闆及方姓男子受傷。

警方指出，謝姓老闆經營通訊行，而方姓男子係以低價購買知名智慧型手機為由，雙方合作由謝姓老闆出資讓其蒐購手機，方姓男子取得價金後，卻消聲暱跡，謝男事後於9月7日曾向市警二分局中正所提告方男涉嫌詐欺。

10日謝男前往麻豆區找到方男，並於下午帶方男回通訊行談判債務，雙方發生肢體衝突，謝男被刺殺多刀，方男自已在衝突中，也被利刃所傷，警方獲報到場後立即將兩人分送成大醫院、新樓醫院等急救，並派員戒護以維人身安全，警方表示將待雙方傷勢穩定後，將依法調查及釐清相關案情，調查偵辦中。

▲台南市中西區一家數位通信行，10日下午疑因買賣手機發生金錢糾紛，方姓男子持水果刀刺殺謝姓老闆腹部，自己手部也受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局表示，任何財產法益遭受侵害，應循正常管道提起訴訟，絶對不容許有私刑正義之情事，更不允許藉此來挑戰破壞警察維護治安的決心，轄內刑案發生二分局責無旁貸，定全力查緝相關涉案人到案，還給在地民眾一個適合安居、樂業的環境。

據了解，謝姓男老闆腹部被刺傷送成大開刀急救，目前手術救治中，涉嫌傷人的方姓男子則手部受傷，由員警戒護前往新樓醫院就醫。據通訊行員工說，方男是謝男的朋友，之前曾幫忙賣手機，最近向老闆調貨，價值約7萬元的手機，卻遲未付錢，雙方約於10日下午在通訊行談判如何處理債務，方男進門後，突然從背包拿出水果刀挾持女店員，謝姓老闆上前阻止，腹部被方男刺殺多刀，血流不止，方男自己手部也受傷。店員馬上打119報案，警方及救護車到場將謝、方2人送醫急救。

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