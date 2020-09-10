快訊／共機連2日擾台　國防部、外交部晚間接連開記者會回應

▲中共SU-30、運8戰機再闖我西南空域，我空軍派遣空中兵力嚴密監控。（資料照／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對共軍連2日進入我國西南海空域演訓，國防部將於10日晚間8時召開臨時記者會；而同日晚間8時半，外交部也將針對近日共機擾台舉行我國立場聲明記者會，並由外交部發言人兼公眾外交協調會執行長歐江安主持。

10日上午，國防部再度偵獲中共SU-30、運8等多型戰機，多架次進入我西南空域防空識別區活動，我空軍派遣空中兵力嚴密監控、應對。國防部強調，國軍聯合情監偵作為，均能即時掌握敵情，並依戰備規定適切應處，捍衛國防安全。

然而，這已是共機連續2天闖入我西南空域。國防部9日下午也證實，上午偵獲中共SU-30、殲10等多型機，多架次進入我西南空域應變區活動，我空軍均能運用空中兵力，嚴密監控，有效應對

另外，中共解放軍兩棲部隊9日在南海操演，一度傳出對我軍駐守的東沙島進行包圍，情況陷入緊急，參謀總長黃曙光上將也進入衡山指揮所坐鎮，海軍艦隊指揮部、空軍作戰指揮部也緊盯東沙島情勢。

對此，國防部9日僅證實，上午有多架次共機侵擾，但駁斥所謂東沙到遭包圍一事。

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