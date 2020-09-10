　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／共機連2日擾台　國防部、外交部晚間接連開記者會回應

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲中共SU-30、運8戰機再闖我西南空域，我空軍派遣空中兵力嚴密監控。（資料照／國防部提供）

▲中共SU-30、運8戰機再闖我西南空域，我空軍派遣空中兵力嚴密監控。（資料照／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對共軍連2日進入我國西南海空域演訓，國防部將於10日晚間8時召開臨時記者會；而同日晚間8時半，外交部也將針對近日共機擾台舉行我國立場聲明記者會，並由外交部發言人兼公眾外交協調會執行長歐江安主持。

10日上午，國防部再度偵獲中共SU-30、運8等多型戰機，多架次進入我西南空域防空識別區活動，我空軍派遣空中兵力嚴密監控、應對。國防部強調，國軍聯合情監偵作為，均能即時掌握敵情，並依戰備規定適切應處，捍衛國防安全。

然而，這已是共機連續2天闖入我西南空域。國防部9日下午也證實，上午偵獲中共SU-30、殲10等多型機，多架次進入我西南空域應變區活動，我空軍均能運用空中兵力，嚴密監控，有效應對

另外，中共解放軍兩棲部隊9日在南海操演，一度傳出對我軍駐守的東沙島進行包圍，情況陷入緊急，參謀總長黃曙光上將也進入衡山指揮所坐鎮，海軍艦隊指揮部、空軍作戰指揮部也緊盯東沙島情勢。

對此，國防部9日僅證實，上午有多架次共機侵擾，但駁斥所謂東沙到遭包圍一事。

其他人也看了這些新聞...

王金平海峽論壇見全國政協主席　替綠營傳話「延續ECFA」
王金平赴海峽論壇變幫「九二共識」背書　想拖蔡英文下水
總統府：王金平上個月曾跟蔡英文報告應邀出席海峽論壇

相關新聞...

 國民黨率團出席海峽論壇　蘇貞昌提醒王金平要注意這點
江啟臣回歸「九二路線」打通王金平赴陸之行　官員：替北京送暖
朱立倫力挺王金平出席海峽論壇：兩岸不可能斷絕往來

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
國防部罕見曝光「共軍擾台範圍圖」　距台灣本島僅90浬
快訊／共機連2日擾台　國防部最新回應
突宣布「大砍4300個職位」　這家航空撐不住了！
丁允恭綽號「情色海牛」！爆同時多重性關係
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國防部罕見曝光共軍擾台範圍圖　距離台灣本島僅90浬

快訊／國防部譴責：北京應節制解放軍　不要再當麻煩製造者

綽號「情色海牛」！丁允恭台大組10多人派閥　爆同時多重性關係

丁允恭性醜聞遭爆...陳菊該說明？　陳亭妃：私領域長官很難了解

快訊／共機連2日擾台　國防部、外交部晚間接連開記者會回應

桃園明年三節敬老金擬降500元　鄭文燦：年發6000仍全台最高

柯文哲大方坦承「我們就4％黨」：沒什麼好奇怪的

桃園市議員李柏坊：餵「益生菌豆渣」黃金豬成長快10%

蔣萬安同框羅智強推食安公投　異口同聲避談「這一題」

還原歷史事件　促轉會擬定專法「保存不義遺址」

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

《我的婆婆》Darren遭劉品言慫恿搶經營權　挖鼻屎講道理再吃下去...鍾欣凌氣炸!!!

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

國防部罕見曝光共軍擾台範圍圖　距離台灣本島僅90浬

快訊／國防部譴責：北京應節制解放軍　不要再當麻煩製造者

綽號「情色海牛」！丁允恭台大組10多人派閥　爆同時多重性關係

丁允恭性醜聞遭爆...陳菊該說明？　陳亭妃：私領域長官很難了解

快訊／共機連2日擾台　國防部、外交部晚間接連開記者會回應

桃園明年三節敬老金擬降500元　鄭文燦：年發6000仍全台最高

柯文哲大方坦承「我們就4％黨」：沒什麼好奇怪的

桃園市議員李柏坊：餵「益生菌豆渣」黃金豬成長快10%

蔣萬安同框羅智強推食安公投　異口同聲避談「這一題」

還原歷史事件　促轉會擬定專法「保存不義遺址」

白敬亭陸版《未生》變女主角　霸總台詞「小臉怎瘦了」歪樓偶像劇

15金控前8月賺2781億今年來首轉正成長　富邦金EPS破5元奪三冠王

協會盃／林克謙相隔10個多月登板　台中市逆轉勝

雨中深吻小13歲輔大美女　楊一展開拍前「體貼行為」讓她放心

解放軍中印邊境部署轟-6　高調公開實彈防空演習

直播殺人！桃園男疑孕妻外遇　將她「打到頭顱骨折」性侵釀1屍2命

海巡署海洋學生體驗營　澎湖「深度教育、體驗海巡」首度啟航

李汶翰「引擎蓋上纏綿」爆戀情！　女方1天前發文被挖出：呵呵

國防部罕見曝光共軍擾台範圍圖　距離台灣本島僅90浬

趙斗淳出獄「搬回女童家附近」　性侵關12年首懺悔：一定好好做人

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

共軍SU-30、殲10再闖我西南空域

快訊／共機連2日擾台　國防部、外交部接連開記者會

焦糖哥哥轟丁允恭：亂幹害到民進黨

獨／美國務院次卿克拉奇17日訪台　代表川普主持台美經濟對話

王定宇打臉葉毓蘭：蔣介石黃金早花光

綽號情色海牛！丁允恭台大派閥　爆多重性關係

獨／王金平替綠營傳話「延續ECFA」

丁允恭曾是他助理！沈富雄：為「色」栽在自己手中

丁允恭結局曝　陳揮文：陳菊原諒

局長室桌子　王淺秋直播譙丁允恭

賴品妤直播開嗆時代力量：為何要對兩個不是黨員的人發聲明

參選2022？連勝文回應了！

更多熱門

相關新聞

外交部：霸凌捷克不會得到尊重

外交部：霸凌捷克不會得到尊重

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）日前訪台，引發中國不滿，連帶捷克知名鋼琴製造商Petrof，遭中方臨時取消一筆要價新台幣700萬元的訂單。對此，外交部發言人歐江安10日回應，霸凌行為無法尊重，強調「依賴中國，就是出賣自由」。

美國務次卿17日訪台！指揮中心公布檢疫規格

美國務次卿17日訪台！指揮中心公布檢疫規格

共軍SU-30、殲10再闖我西南空域

共軍SU-30、殲10再闖我西南空域

王毅：美國是「南海軍事化最大推手」

王毅：美國是「南海軍事化最大推手」

嘉裕西服拿下國防部制服標案　股價急拉漲停

嘉裕西服拿下國防部制服標案　股價急拉漲停

關鍵字：

共軍記者會國防部外交部

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

女大生跳樓遺體超完整！殯葬業者解衣愣住了

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

阿嬤沒口罩被司機趕！陳凱倫轟：道德良心？

男高生「仗勢脅迫」性侵女同學2年　父親職業曝

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

《玩很大》攝影突抽筋！KID幫扛腳架暖炸

更多

最夯影音

更多
敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面