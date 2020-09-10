陳菊頒丁允恭「三等功績勳章」　李來希：我沒砲房難怪得不到

▲丁允恭、陳菊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

監察院長陳菊2018年4月擔任高雄市長時，曾在市政會議上頒發三等功績勳章給前高雄新聞局長丁允恭。如今，丁允恭因被逼前女友墮胎引發爭議，更辭去總統府發言人。對此，全國公務人員協會前理事長李來希狠酸，自己服公職近40年，既無砲房，也無砲桌，難怪得不到獎章。

「我守分，我沒有獲頒獎章！」李來希10日在臉書表示，這些獎章是獎什麼功勳？要不要回收？掛得出來戴的出去嗎？軍公教人員有多少人能拿到這樣的獎章？「砲房」裡待個幾年就有了，還是「砲桌」上來上幾回合才有？還是要「閱人無數」才可以？「我服公職近四十年，既無砲房，也無砲桌，更是從一而終，難怪我得不到這樣的獎章」。

李來希更說，年輕時，啟蒙長官告訴他，辦公室不能跟女同事女記者獨處，有女性同仁進入辦公室，一定要開啟大門，避免瓜田李下，引人非議，幾十年來信守這項行為準則，終能全身而退，感謝老長官的訓誡，也為自己的堅持感到驕傲，「只可惜我沒有獲頒什麼功勳獎章，唉！」

▲李來希。（資料照／記者周宸亘攝）

丁允恭的三等功績勳章由行政院核發，證書上還寫著時任行政院長賴清德的名字。當時擔任行政院顧問兼發言人的丁允恭獲獎後表示，他特地向行政院請假回高雄領獎，結果是領政院的獎，感覺很新鮮，也謝謝陳菊的栽培。

陳菊當時頒獎給丁允恭時更感性說道，丁允恭曾得過許多文學獎，屬於有才氣的浪漫文青，因緣際會加入市府團隊，她感謝丁允恭和團隊同甘共苦10年。

如今，丁允恭遭週刊爆料，擔任高雄市新聞局長任內逼前女友「Y女」墮胎、把局長室當「砲房」，還劈腿，後來「Y女」為擺脫丁允恭騷擾，曾寫信陳情給陳菊，但聽聞陳菊僅口頭告誡丁允恭注意女性關係，後來丁允恭仍順利北上擔任行政院副發言人。

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