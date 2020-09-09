「就是這張桌子」王淺秋直播譙丁允恭　局長室當砲房：真的太噁心

記者趙蔡州／綜合報導

總統府發言人丁允恭遭前女友（Y女）踢爆，擔任高雄市府新聞局長時，訂婚後劈腿多女、逼她墮胎，上班時間在局長室與她發生性關係。前高雄新聞局長王淺秋9日在直播節目表示，Y女真的被欺負的相當可憐，也狂譙丁允恭的行為「真的太噁心了，那是辦公桌唉」、「覺得非常骯髒。」

王淺秋9日在網路直播節目《野台》表示，她看到丁允恭的新聞時真的很驚嚇，局長辦公室是公家的資源，用公家資源處理私事就算了，沒想到卻是做這麼不堪的事情，她也曾使用那一間辦公室，「誰知道他們在哪個角落、做了什麼事情」、「我最在乎的，就是丁公器私用，還是用這麼不堪、下流的事情。」

王淺秋說，丁允恭非常會美化文字，可以把假的講成真的、真的講成假的，講出的話總是冠冕堂皇，像當初高雄請來一些藝人，丁允恭就說「城市要建構起『質感』需要很長的時間，但要毀掉卻只要一夕」，她就很想問丁允恭「質感』是什麼，質感就是這些下流行為嗎，當初的高標準如今看來格外諷刺。

▲王淺秋表示「我最在乎的，就是公器私用，還是用在這麼不堪、下流的事情。」（圖／翻攝自中國國民黨 KMT直播）

國民黨文傳會主委王育敏也感嘆，她看見這一則新聞報導時，還在想總統府會不會又輕輕放下，在辦公的地方做這麼誇張的事情，如今看來是真的壓不住了，他認為丁允恭以前就有蠻有爭議的，只是大家不曉得丁允恭的膽子如此之大，也大酸如此嚴重的侵害婦女事件，怎麼民進黨的婦權人士都禁聲了。