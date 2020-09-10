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丁允恭局長室當砲房結局曝光　陳揮文解析高雄幫：陳菊選擇包容

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

總統府前發言人丁允恭被前女友爆料，在擔任高雄市府新聞局長時劈腿4女、逼墮胎，甚至在局長室發生性行為，掀起各界熱議。資深媒體人陳揮文於政論節目上推測，時任高雄市長的陳菊應該知情，只是不知道了解到什麼階段，但她最終選擇包容、原諒丁允恭，「陳菊妳應該要處理才對啊。」

對於丁允恭被爆出來的桃色醜聞，陳揮文在9日播出的政論節目「新聞大白話」上提到，這其實是女王蜂的復仇，整起事件的導火線或許是丁上個月和另一名女記者交往的事情曝光，「如果是我一定受不了」，所以Y女拿出保存了6年的證據向《鏡周刊》爆料，「我不認為（這會）動搖國本，但相關部分還是要追究。」

▲▼總統府發言人丁允恭。（圖／記者李毓康攝）

▲丁允恭被前女友踢爆劈腿、逼墮胎等醜聞。（圖／記者李毓康攝）

由於媒體揭露Y女曾向時任高雄市長的陳菊陳情，結果並未獲得關注。陳揮文推測，陳菊當時可能是知情的，但是選擇包容、原諒丁允恭，「在陳菊的高雄幫團隊，你犯錯是可以原諒的，網友都知道綠色是原諒的顏色」，例如前高雄市副市長吳宏謀、陳清德，甚至是時任高雄市政府辦公室主任的曾文生被指控偽造文書，後來也升官當上經濟部次長。

「今天被檢舉這樣的事情，理論上陳菊要出來（說明），妳當時了解到什麼程度？如果是現在周刊爆料的程度，我覺得陳菊有道義上的責任。」陳揮文認為，陳菊身為女性、當上監察院長，丁允恭曾在高雄市政府團隊工作，卻傳出這樣的醜聞，私德方面是否影響到高雄市政府的形象，「陳菊妳應該要處理才對啊，但我不曉得陳菊了解到什麼階段。」

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