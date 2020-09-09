　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蔡英文任內推能源轉型　環團不滿學校「1度綠電也不用」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼師大附中高一新生開學第一天。（圖／記者湯興漢攝）

▲環團認為學校不使用綠電，很難推動能源轉型。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

總統蔡英文將能源轉型視為任內重要政策，環保團體今（9日）指出，僅剩5年就要兌現的能源轉型，卻不見使用全台50%電力的「用電大戶」負擔再生能源責任，經濟部現行專法草案讓用電大戶只承擔不到1%的綠電，不僅無助於2025再生能源20%目標，更讓台灣持續成為國際碳排放大戶。

台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍表示，《再生能源發展條例》中，原先規範政府機關、交通部門、教育等單位應以身作則，配合中央政策使用一定比例綠電，卻在子法時大刀一揮，一律免除使用綠電責任，但政府推動綠能發展，自己卻1度綠電也不用，學校作為教育機關，也不需要使用綠電，給人政府領頭率先做錯誤示範的負面形象，政策要如何順利推動？

請繼續往下閱讀...

▲▼蔡政府推能源轉型 環團氣學校「1度綠電也不用」。（圖／綠色和平提供）

▲環團批不見使用全台50%電力的「用電大戶」負擔再生能源責任。（圖／綠色和平提供）

綠色和平專案主任蔡篤慰指出，經濟部作為推動能源轉型的主要單位，卻小看用電大戶能為台灣帶來的正面價值；在現行草案下，使用全台50%電力的用電大戶，只要負擔不到1%再生能源電力，而這些用戶對電力的需求，製造全台30%碳排放量，在草案下也只能減少0.36%的碳排放，經濟部卻認為「已善盡企業社會責任」，令人難以接受。

蔡篤慰強調，用電大戶條款應有助於達成再生能源目標（2025年20%）、國際控制升溫1.5度減碳目標（2030年較2010年減碳45%），用電大戶至少要將用電量20%轉為再生能源電力，而不是隨意用電、不管發電來源。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
和男友搭國光客運睡著　她內衣遭鄰座男解開侵犯
戀愛7年「砸百萬婚宴蜜月」　女方死不登記…真相冒綠光
林志穎眼前突「糊糊的」！檢查出爐…網驚：不敢相信
中印械鬥畫面曝光！解放軍亮新武器「大關刀」　印軍只有狼牙棒
快訊／高雄汽機車碰撞　1男摔下橋身亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

丁允恭14年前得獎小說寫「偷吃嘴臉」遭起底！網酸：原來是自傳

點黑咖啡「客喝一口要退貨」　早餐妹討拍文好腫！網戰爆：喝錯了

《國王與國王》譯者現身力挺性平教育　籲「認識多元才會更和諧」

新課綱「抽掉三國」吵翻！補教名師吐真相：你該去給醫生看了

蔡英文任內推能源轉型　環團不滿學校「1度綠電也不用」

牽線合庫捐9校羽球器材　蔡其昌、謝志忠挑戰名將王子維、李哲輝

鋒面明晚來襲轉濕涼　「全台降雨時程」出爐...周末先考量雨備

2020台灣設計展「新竹獸」將現身兩公里展區　帶大家一起「Check in新竹-人來風」！

反《國王與國王》入校園　小一媽「孩子單純、天兵」要教育部回收

走過七年之癢、挺過老公中風　筋肉媽媽學會婚內獨立

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

「小哥封麥，恆述開麥」　 親解欠債風波..有天接到神豪電話

丁允恭14年前得獎小說寫「偷吃嘴臉」遭起底！網酸：原來是自傳

點黑咖啡「客喝一口要退貨」　早餐妹討拍文好腫！網戰爆：喝錯了

《國王與國王》譯者現身力挺性平教育　籲「認識多元才會更和諧」

新課綱「抽掉三國」吵翻！補教名師吐真相：你該去給醫生看了

蔡英文任內推能源轉型　環團不滿學校「1度綠電也不用」

牽線合庫捐9校羽球器材　蔡其昌、謝志忠挑戰名將王子維、李哲輝

鋒面明晚來襲轉濕涼　「全台降雨時程」出爐...周末先考量雨備

2020台灣設計展「新竹獸」將現身兩公里展區　帶大家一起「Check in新竹-人來風」！

反《國王與國王》入校園　小一媽「孩子單純、天兵」要教育部回收

走過七年之癢、挺過老公中風　筋肉媽媽學會婚內獨立

三壘手想抓雙殺不成！　林子偉快腿有態度跑出內野安打

挺巨肚倒立「空中一字馬」　41歲體操皇后高難度動作拍孕照…網嚇瘋

侯友宜緊抱「這裡被舔超嬌羞」　網友狂曬毛小孩照灌爆臉書

快訊／阿富汗副總統車隊遇襲爆炸2死！　現場黑煙竄天

鬧翻JR《極智對決 》新主持群今合體　歐弟3字回應不合說

丁允恭14年前得獎小說寫「偷吃嘴臉」遭起底！網酸：原來是自傳

日本療癒系「粉紅史努比」重出江湖！新推兩種尺寸叫人原地融化

中職／味全龍簽王維中審慎樂觀　任中傑：拿出最大誠意

她逛情趣用品「看中粉色雄偉棒」　竟躺地開腿「開箱試用」店員全看傻！

iPhone將迎十年一次大換機潮　Wedbush看好蘋果後市

生活熱門新聞

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

到海底撈慶祝分手！員工送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

入秋首波鋒面要來了！　「全台溼答答」一路有雨到下周

惡霸犬沒繫繩狠咬　貴賓犬噴血慘死

雨4天更廣更強↓3℃轉濕涼　熱區出爐

25歲八大妹上班肚痛！醫嚇傻：都牽絲了

怒罵小13歲嫩妻「不找工作幫還債」…網全炸了

買車格狂被偷停報警也沒用！　屋主決定放大絕

口罩MIT騙人！官員曝：鋼印都可造假

老公出軌！女師「月給婆婆12萬」慘成提款機

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

李萬吉爆料人下場曝！康軒尊重裁罰結果

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

獨／高雄女四肢長紅疹...一張紙驚曝老公出軌！

更多熱門

相關新聞

蔡英文：很高興美前國安顧問籲強化台灣聲量

蔡英文：很高興美前國安顧問籲強化台灣聲量

美國前國安顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）8日在「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」視訊演說中，提出「三點強化」，要擴大台灣的聲音，讓對岸知道威脅是無法成功的。對此，總統蔡英文晚間表示，很高興麥克馬斯特回應她演說時的主張，讓更多人聽見台灣的意見，共同維護印太區域的和平、繁榮及穩定。

蔡英文：區域國家要攜手防止侵略行為擴張

蔡英文：區域國家要攜手防止侵略行為擴張

美豬美牛預告期僅7天　時力批：比馬政府退步

美豬美牛預告期僅7天　時力批：比馬政府退步

「槍斃蔡英文」　退休教授恐嚇不起訴

「槍斃蔡英文」　退休教授恐嚇不起訴

投蔡英文時　就知道美豬會通過

投蔡英文時　就知道美豬會通過

關鍵字：

蔡英文能源轉型環保團體用電大戶再生能源高茹萍蔡篤慰學校教育

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

Apple釋出iPhone 12邀請函

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

劈4女、逼墮胎　前女友親揭丁允恭渣男行徑

千金酒駕撞死人　家屬拒賠：只求判死

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

焦凡凡槓酸民嗆提告「我不會再上狼人殺」

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

被放話公開性愛片…Keanna發聲！

更多

最夯影音

更多
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」
有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面