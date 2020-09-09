蔡英文任內推能源轉型　環團不滿學校「1度綠電也不用」

▲環團認為學校不使用綠電，很難推動能源轉型。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

總統蔡英文將能源轉型視為任內重要政策，環保團體今（9日）指出，僅剩5年就要兌現的能源轉型，卻不見使用全台50%電力的「用電大戶」負擔再生能源責任，經濟部現行專法草案讓用電大戶只承擔不到1%的綠電，不僅無助於2025再生能源20%目標，更讓台灣持續成為國際碳排放大戶。

台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍表示，《再生能源發展條例》中，原先規範政府機關、交通部門、教育等單位應以身作則，配合中央政策使用一定比例綠電，卻在子法時大刀一揮，一律免除使用綠電責任，但政府推動綠能發展，自己卻1度綠電也不用，學校作為教育機關，也不需要使用綠電，給人政府領頭率先做錯誤示範的負面形象，政策要如何順利推動？

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▲環團批不見使用全台50%電力的「用電大戶」負擔再生能源責任。（圖／綠色和平提供）



綠色和平專案主任蔡篤慰指出，經濟部作為推動能源轉型的主要單位，卻小看用電大戶能為台灣帶來的正面價值；在現行草案下，使用全台50%電力的用電大戶，只要負擔不到1%再生能源電力，而這些用戶對電力的需求，製造全台30%碳排放量，在草案下也只能減少0.36%的碳排放，經濟部卻認為「已善盡企業社會責任」，令人難以接受。

蔡篤慰強調，用電大戶條款應有助於達成再生能源目標（2025年20%）、國際控制升溫1.5度減碳目標（2030年較2010年減碳45%），用電大戶至少要將用電量20%轉為再生能源電力，而不是隨意用電、不管發電來源。