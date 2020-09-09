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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

王金平出席海峽論壇免隔離！　走類綠色通道..「核酸檢測+抽血」

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▲▼ 2019海峽論壇。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲2020年海峽論壇針對台灣民眾開設「類綠色通道」。（2019年資料圖／記者蔡紹堅攝）

記者任以芳／北京報導

大陸第十ニ屆海峽論壇將於9月19日在福建省舉辦，目前確定國民黨前副主席王金平、秘書長李乾龍，以及新黨、親民黨將派人出席，大陸方面開通「類綠色通道」。《ETtoday新聞雲》記者也向涉台人士取得一份繁體版的赴會通知，內文嚴格規定「在台出發的民眾、包含政治人物必須先做核酸檢測，到廈門再做核酸檢測和血清抗體檢測，回台前最後檢疫，確定陰性才能離境。」

▲▼ 2020海峽論壇防疫規定 。（圖／台商提供）

 ▲ 2020海峽論壇對台「類綠色通道」防疫規定 。（圖／台商提供）

這份赴會通知，主要方便王金平等政黨人物以及台灣民眾參加「海峽論壇」，大陸方面特地開設「類綠色通道」。內文指出，首先，在台出發前14天內必須自主管理，持有五天內核酸檢測才能飛大陸。抵達廈門再做一次核酸檢測，專車到飯店再接受血清抗體檢疫，再隔離兩天，才能參加活動。

▲▼ 2020海峽論壇防疫規定 。（圖／台商提供）

▲ 2020海峽論壇防疫規定嚴格 。（圖／台商提供）

赴會通知特別強調，所有人必須團進團出，大會現場到飯店點對點接送，回台灣之前再安排一次核酸檢測，確認沒問題才能離境。涉台人士也指出，大陸方面儘管放鬆隔離天數，檢疫十分嚴格，就怕參加的民眾或政黨人士回台「莫名出意外」，到時候又引發雙邊爭議。

儘管，大陸祭出免14天隔離「臨時方案」，還是難以吸引台灣民眾參加。一方面，回台要14天隔離；另一方面，「海峽論壇」有意舉行線上活動也泡湯，主要卡在陸委會禁止「在台」辦理海峽論壇的線上線下活動，就算沒有硬性規定不能去大陸參加活動，影響不少人的赴陸意願。

▼ 2020海峽論壇規定活動結束再做一次核酸檢測，才能返台。（圖／台商提供）

▲▼ 2020海峽論壇防疫規定 。（圖／台商提供）

《ETtoday新聞雲》記者訪問不願具名在台青年人士，他表示，本來從台灣出發的台青就非常少，第一，台灣核酸檢測非常昂貴，公立和私立醫院價錢大約是7到5千台幣，回台後還要14天隔離。雖然，大陸「類綠色通道」確實吸引少數台青考慮參加，有些人機票都訂好了，「最後擔心回來被蔡政府貼標籤，乾脆放棄。」

另一名涉台人士接受《ETtoday新聞雲》記者訪問也表示，「陸委會政策確實引發寒蟬效應，就算不能在台舉行線上線下回動，還是能看到大陸直播，難道蔡政府要把大陸VPN都封鎖？」不過，依照兩岸局勢，確實以後想去大陸交流台青、或是一般民眾會有顧慮，真正想交流的人變成不敢講，默默進行。

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