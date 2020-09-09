丁允恭爆性醜聞　鄭麗文譴責：他能待在總統府這麼久是國恥

▲丁允恭、陳菊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者楊蕓／台北報導

總統府發言人丁允恭遭前女友踢爆，在擔任高雄市新聞局長時，已訂婚但仍劈腿多女、逼她墮胎，甚至上班時間在局長室與她發生性關係，丁允恭已請辭獲准。對此，國民黨立委鄭麗文、陳玉珍9日受訪時表達譴責，鄭麗文更質疑總統府發言人坐領高薪，竟做出教壞小孩、非常負面的示範，「這種人可以待在總統府這麼久，真是國恥！」

立委陳玉珍感嘆， 人生某階段遇到渣男，希望該前女友不要因為這樣而喪志，祝福她可以走過人生這個關卡。陳玉珍表示，不只是政治圈，有些在高位者利用自己的職權、魅力，欺騙周圍對他有情懷的女性，這樣的行為非常不可取，尤其牽涉總統府發言人，更令人遺憾。

鄭麗文則痛批，「丁允恭早就應該要下台了」，指丁允恭在總統府內的爭議言行已不是第一次，「當時是誰把丁允恭塞給蔡英文？」在總統府竟長期有渣男，坐領國家俸祿高薪，直呼是教壞小孩、非常負面的示範，並呼籲蔡英文要好好檢討用人哲學，「丁允恭是她的愛將，她到底看上丁允恭哪一點？」

鄭麗文強調，丁允恭的行為就是非常典型的職場性騷擾，不是正常的男歡女愛，透過權力、職務騷擾、欺壓弱小，這種人是最可恥的。她也鼓勵曾被他騷擾的女性勇敢站出來，「就算他有總統當後盾 也要向他勇敢說不，杜絕惡劣長官、主管們進行任何身體、言語上的騷擾。」