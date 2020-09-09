香港與11國洽談「旅遊泡泡」　港旅遊業者：為何沒有台灣？

▲疫情爆發後，香港機場的旅客數大減9成，旅遊業受到重創。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港商務及經濟發展局長邱騰華8日表示，香港已就「旅遊泡泡」（Travel Bubble）計劃與11個國家接觸，包含日本、泰國、紐西蘭、德國等。但對於疫情緩和的台灣為何未入列，邱騰華僅回答，目前尚未與台灣討論，沒有任何預設立場。

邱騰華指出，從六月中起，香港先後與11個國家及地方開始討論能否以「旅遊泡泡」的形式，透過雙邊接觸，在雙方同意的範圍內恢復出行，包含日本、泰國、南韓、越南、馬來西亞、新加坡、德國、法國、瑞士、紐西蘭以及澳洲。

邱騰華提到，11個國家之中，大約有5至6個表示感興趣，歐盟方面委託了德國作為協調國家，會透過德國探討與歐洲其他國家的安排，另外，紐西蘭及澳洲雖然感興趣，但表示要先處理及確立紐澳之間的氣泡。

邱騰華強調，在討論「旅遊泡泡」時，有幾項必不可少的措施，包括旅客必須持有出發前的檢測結果，抵達後也需要進行覆驗，「經初步接觸取得的結論，如果雙方同意，香港的衛生當局會直接與當地的衛生當局接洽，了解雙方所提出，並會用於將來出行人士的檢測結果是否能得到確認。」

11國名單出爐後，有香港的旅遊業者認為，疫情緩和的台灣也是值得考慮的選項，好奇為何未在接觸名單內。對此，邱騰華僅回應，目前尚未與台灣討論，沒有任何預設立場。