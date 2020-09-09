美國務卿批港府逮289名示威者：嚴酷作為非香港穩定最佳解

▲香港6日九龍區大遊行，大批防暴警出動。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電

香港民眾6日在九龍區發起遊行，要求重啟立法會選舉，有近300人遭港警逮捕。美國國務卿蓬佩奧今天批評表示，香港穩定要靠民主及尊重自由，而非限制言論、延遲選舉等嚴酷作法。

針對香港近日情勢，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天推文表示，民主、對基本自由的尊重，及人民對政府的問責制，才是通往香港穩定的最佳道路，而非「限制言論自由、延遲選舉及限制行動等嚴酷（draconian）作為」。

▲美國國務卿蓬佩奧譴責港府。（圖／路透）

蓬佩奧推文批評港府前幾天，才有港人在網上發起「906」遊行，訴求反對港區國安法、要求恢復舉行立法會選舉等；截至台北時間7日晚間9時，香港警察至少拘捕了289人，當中270人涉嫌非法集結。

其中最飽受爭議的，莫過於港警當天在旺角執法期間，壓制一名企圖逃跑的12歲女童，此舉不只引起外界批評執法過當，不少外媒也關注報導。

香港行政長官林鄭月娥7月31日以疫情仍嚴峻為由，將原訂在本月6日舉辦的立法會選舉延後一年。蓬佩奧當時發聲明譴責表示，港府沒有正當理由將選舉延遲這麼久，並擔憂香港未來恐怕永遠無法再投票。