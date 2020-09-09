香港普篩破百萬人　新增18例新冠肺炎確診

▲香港普篩破百萬人，11日起將逐步放寬疫情防控管制。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

香港普及社區檢測計劃9月1日展開後，截至8日晚，已完成103萬個樣本的病毒核酸檢測，驗出23例感染，其中18例為新冠肺炎的新增感染案例。值得注意的是，隨近日疫情趨緩，港府正考量於11日起放寬禁聚令，和11個國家打造「旅遊氣泡。」

事實上，香港自7月中下旬以來，第三次爆發新冠肺炎疫情，以致官方於9月1日啟動普篩計畫，原預計維持兩周，而後林鄭月娥鬆口，將研擬是否延長。

▲香港日前在亞博館設立港版方艙醫院。（圖／路透社）

實時數據統計，香港現有253例確診者，累計確診4895例、死亡99例，已治癒4543例。港府發言人呼籲，市民應踴躍參加普篩計劃，盡快合力截斷病毒的傳播鏈，讓大家逐步恢復正常的生活和經濟活動。

港府指稱，截至8日當晚8時，普檢計劃已經累計完成約103萬個樣本的病毒核酸檢測，確診病例會由衛生防護中心跟進並公佈；另1日至今，共有約131萬人在檢測中心登記檢測，截止8日晚上8時，有約124萬名市民成功預約檢測。

值得注意的是，香港上一輪的社交距離防疫措施的有效期9月10日屆滿，包括食肆堂食限2人一台、2人上限的禁聚令等。

由於官方認為疫情回穩，香港食物及衛生局局長陳肇始8日宣布，11日放寬食肆堂食至4人一台，但餐桌之間仍要保持距離等限制不變；其餘表列處所，包括公眾娛樂場所、遊戲機中心，遊樂場所、麻雀天九耍樂處所，及所有室內外體育處所均可重開。至於禁聚令方面，也會由現時的2人放寬至4人聚集。所有措施為期7天，至下週四(17日)。

他說，如果疫情再緩和，希望可在短期內考慮放寬其餘較高風險的表列處所，例如浴室、卡拉OK等。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華也說，若疫情進一步受控，盼自9月18日起，可重開主題公園和會展的展覽，另外港府先後對11個國家進行初步接觸，打造「旅遊氣泡」，討論恢復雙邊人員來往。

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