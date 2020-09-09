約反送中女戰友來台！港男「酒後硬上」辯：兩情相悅　結果出爐

▲反送中港男來台性侵女戰友，檢方認為罪嫌不足，最後以不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

香港籍男子阿坤（化名）2019年間在香港與女子小靜（化名）參加反送中抗議，2人因此成了無話不談的好友，事後還一起來台求學。孰料，阿坤卻趁著某日與小靜一起喝酒時，將人帶到附近旅館休息，接著性侵小靜得逞。小靜事後憤而報警，警方將阿坤逮捕到案後也將他依法送辦。檢方偵查結果9日出爐，認定阿坤因罪嫌不足，以不起訴處分。

據了解，21歲的阿坤2019年與小靜一同參加香港反送中抗議，而事後擔心會被秋後算帳，因此申請到台灣讀書，並在台灣師範大學念僑生先修班，2人也因此成了無話不談的好友，幾乎形影不離。

2人2月間再度外出逛街吃飯，而過程中還喝了小酒，酒過三巡後阿坤竟將小竟帶到附近旅館休息，接著趁機對小靜下手。直到小靜清醒後，驚覺有異，當下立刻逃離旅館，最後在朋友追問下吐露實情，並赴警局報案。

警方接獲報案後，立刻到阿坤在學校的宿舍逮人，並在宿舍內起訴一把BB槍，警方立刻將阿坤帶回偵訊。不過，阿坤辯稱，他與小靜認識很久，而發生關係是兩情相悅，但不被警方採信，最後仍依性侵罪嫌將他送辦。檢方偵查結果9日出爐，檢方認為阿坤罪嫌不足，因此以不起訴處分。

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