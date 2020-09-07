港府譴責九龍遊行　強調國安法「合憲、合法、合情、合理」

▲港人在九龍展開遊行，港警出動大批警力。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港6日發起「九龍遊行」，抗議「香港國安法」，至少有289人被警方拘捕。港府6日晚間表示，參與非法集結者涉嫌觸法，警方採取果斷執法行動，將違法人士繩之於法，而「香港國安法」合憲、合法、合情、合理。

港府提到，有大批市民漠視警方的勸喻，在九龍多區參與未經批准的集結，以雜物堵塞道路，更有人向警務人員投擲硬物，並高叫「港獨」口號，「強烈譴責這些違法和自私的行為。」

港府指出，參與非法集結不但涉嫌觸犯《公安條例》和《預防及控制疾病（禁止群聚）規例》，更大大增加病毒在社區傳播的風險，嚴重威脅其他人的健康；而宣揚「港獨」意識的行為，更有可能違反「香港國安法」，警方履職盡責，採取迅速和果斷的執法行動，將違法人士繩之於法。

對於抗議人士對「香港國安法」的批評，港府表示，通過法律維護國家安全是國際慣例，每個國家都有其維護國家安全和主權的法例，也是職責所在，「香港國安法」是為了維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定，及保障香港居民合法權益而制定，訂立「香港國安法」合憲、合法、合情、合理，也是為堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。

港府指出，「香港國安法」只針對四類危害國家安全的行為和活動，對絕大多數奉公守法的香港居民沒有任何影響，也明確規定香港特區依法保護居民言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威等的權利和自由，香港居民在行使這些權利時只要不做出任何危害國家安全的犯罪行為，就無需擔心觸法。

港府強調，事實上，自「香港國安法」生效後這兩個多月，香港社會回復了穩定，市民不再生活在惶恐之中。