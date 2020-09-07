九龍遊行拘捕至少289人　香港中聯辦：支持港警果斷執法

▲大批港人聚集九龍展開遊行，港警強力執法，拘捕數百人。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港網友6日發起「九龍遊行」，抗議「香港國安法」及立法會選舉延後，至少有289人被警方拘捕。香港中聯辦6日晚間表示，堅定支持特區政府和香港警方果斷執法，維護香港社會穩定和法治秩序。

中聯辦提到，基於嚴重疫情，為確保第七屆立法會選舉的安全和公平、公正，全國人大常委會根據香港特區政府的提議作出推遲選舉的決定，合乎情理，順應民意，但一些頑固「攬炒派」卻執意在原定的選舉日期煽動街頭對抗，這種在疫情之下公然違反限聚令的非法行徑，是對相關法律和國家意志的公然挑釁，也是對廣大市民生命健康安全的冷血漠視。

▼香港中聯辦主任駱惠寧。（圖／路透社）



中聯辦指出，在中央政府和內地同胞大力支持下，經過特區政府和廣大市民的齊心努力，第三波新冠肺炎疫情有所緩和，但本地個案源頭不明者仍近半數，防疫形勢不容樂觀，廣大市民對盡快穩控疫情、走出經濟民生困境的意願十分強烈。

中聯辦表示，就在此時，煽動和組織街頭鬧事的人，不僅瘋狂散佈各種謠言，更不斷攻擊抹黑內地對香港抗疫的援助支持，無限度政治化炒作，置市民安全和公眾利益於不顧，「實在是毫無底線、喪盡天良。」

中聯辦強調，香港國安法已經頒布實施，中央和特區有關國安機構設立並開始履行職責，香港社會出現了由亂轉治的積極轉變，正告少數人，在維護香港國家安全和社會大局穩定上，只有剛性原則，沒有彈性空間，對任何違反香港國安法的行為都將是零容忍。

中聯辦還說，香港警方已嚴正聲明，對發生任何涉嫌違法行為，必將果斷執法，決不手軟，相信社會各界會進一步看清「攬炒派」反中亂港的真面目，共同維護香港社會的繁榮穩定，「我們決不允許香港再亂起來。」