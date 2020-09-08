苦苓PO文「罷韓可省1200億」挨告　檢察官不起訴...原因曝光

▲苦苓因在臉書上的PO文遭高雄市政府提告，最新結果不起訴。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

作家苦苓今年曾在臉書上發表意見，指出前高雄市長上任一年舉債400億元，他當時合理推斷4年可能會負債高達1600億，他認為這樣的文章，可是社會公平意見表達，沒想到卻被高雄市政府提告「妨害名譽」、「侮辱公署」和「誹謗」，對此高雄地檢署認為，高市府舉債如果有合理目的，苦苓的言論不會貶損它的評價，而高雄市政府如果舉債不當，被罵的也是決策者，也就是前高雄市長韓國瑜，不應該由高雄市府提告，因此將苦苓不起訴。

▲苦苓因在臉書上的PO文遭高雄市政府提告，最新結果不起訴。（圖／記者黃子倩翻攝）

苦苓5月份在臉書上的PO文寫到，本來以為總統大選後，讓韓國瑜「眾望所歸」的落選，完成了「抗中保台」的階段性使命，可以回家不問世事、安養天年，沒想到因為臉書這段PO文遭到高雄市政府提告，他氣到隔天PO出傳票，怒批莫名其妙，還說「法界的朋友都覺得告訴無法成立，簡直是濫興訴訟、浪費司法資源。」

▲苦苓因在臉書上的PO文遭高雄市政府提告，最新結果不起訴。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據了解，檢察官認為，苦苓的網路PO文指涉的對象是前高雄市長韓國瑜，而不是高雄市政府本身，而且如果高雄市政府舉債有合理的目的、用途，就沒有貶損高雄市政府的評價，而高雄市政府舉債與否，舉債金額都不是公法人可「自行決策」，而是由高雄市長或相關單位主管決策後施行，如果有失當，也是該由決策者承擔政治責任。

因此檢察官認定，苦苓的說法屬於言論自由的保護範圍，且不會減損一般人對高雄市政府的評價，所以認定他不構成侮辱公署罪，結果不將苦苓起訴。

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