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高雄女用餐稱「吃到衛生紙」噁爆　店家調監視器結果...神展開

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▲▼ 女子到便當店用餐強調自己吃到衛生紙，還上網給一顆星評論 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲監視器拍下，女子上便當店用餐，自己夾衛生紙放進餐盒。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄大寮區有家便當店，日前在臉書社團中PO文寫到，有位林小姐在店內用餐後，跟門市小姐反應菜裡有整張衛生紙，事後對方甚至在臉書粉絲專頁和GOOGLE評論，都寫下相當憤怒的評論，形容店家是爛店家、爛服務、爛衛生，還祝福店家「趕快倒閉」，對此，店家當下除了出餐給客人作補償道歉外，也調閱監視器釐清，沒想到事後竟然發現是客人自己將衛生紙放到菜盤上，氣到想報警提告。

▲▼女子到便當店塞衛生紙，卻上網PO文怒罵店家噁心 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲女子上便當店用餐，自己夾衛生紙放進餐盒，再請店員出面處理。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據便當店的PO文，這起事件發生當下，員工被老闆訓了一頓，還檢討各種可能狀況，不過店家雖然一頭霧水，還是秉持客人至上的理念，選擇相信，沒想到看到對方的PO文評論，開頭就寫到「如果想吃到高麗菜裡面有一大塊衛生紙的可以來唷！與服務人員反應後一句道歉也沒有，只給了兩顆滷蛋，太傻眼了真的搞錯重點！！！」甚至最後面還寫道「祝你們趕快倒閉，不要再出來殘害大家的胃了！噁心死！」

▲▼ 女子到便當店用餐強調自己吃到衛生紙，還上網給一顆星評論 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲女子用餐後到網路上撰寫評論，指稱在便當內吃到衛生紙十分噁心。（圖／記者黃子倩翻攝）

店家表示，事發之後儘管心裡很難過，但還是想瞭解到底怎麼回事，問題出在哪，因此下班花了3小時找這位客人以及餐點的影像釐清，想不到這位客人，是自己把衛生紙放到菜盤上，便當店老闆受訪表示，「當時用一個小餐點補償他們，就檢討裡面到底出了什麼問題，但是他們看到餐點後也沒有吃，就站起來離開，但稍晚在網路上就留下很情緒化的評論，當下第一時間留言道歉，事後看廚房跟用餐區的監視器才發現衛生紙是他們自己放進去的。」

▲▼ 女子到便當店塞衛生紙，卻上網PO文怒罵店家噁心 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲便當店事後花3小時時間調閱監視器，還原事發經過。（圖／記者黃子倩翻攝）

便當店老闆看到監視器還原經過後，表示「知道之後，第一時間跟他們反應，看他們能不能說明道歉，一直到過了一小時後，對方就把評論撤掉，接下來就把臉書也關閉，稍晚12點多，其中之一的母親有透過FB跟我聯絡，當下他們一直要求要看監視器，但是我不想給他看，不想讓他知道我們掌握了什麼，希望他可以道歉承認這件事，在FB上做一個澄清，但他們願意道歉，卻強調沒有放衛生紙這個動作，既然他們採僥倖心態，我就決定走法律途徑。」現在便當店老闆，認為小店的商譽與員工尊嚴都受到了損害，不排除要到警局報案提告，討回公道。

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