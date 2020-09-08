民進黨台南市黨部盛大舉辦黨慶　邀請資深黨員回娘家

▲民進黨台南市黨部將擴大舉辦黨慶活動，邀請資深黨員回娘家，共同慶祝民進黨34週年黨慶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市黨部將於9月27日民進黨黨慶前，擴大舉辦黨慶活動，邀請資深黨員回娘家，共同慶祝民進黨34週年黨慶，台南市黨部表示，資深黨員是民進黨的寶，這次市黨部全力找尋老黨員們回娘家共同慶祝，格外有意義。

市黨部主委潘新傳表示，自己也是從黨外時期就開始參與民主活動，和所有民主先進們一起走街頭、歷經抗爭活動，特別感佩這些民主前輩奉獻的精神，有前輩們不計代價的爭取，如今台灣人民才能生活在自由民主的土地上；尤其這些創黨黨員，都是出錢出力，連黨部最初籌建的經費，也是大家省吃儉用籌措出來，讓民進黨能夠從無到有，因此他認為，民進黨部首要做好關懷資深黨員，讓老黨員們能夠感受到黨的溫暖，讓後進也能飲水思源傳承民主精神，這次黨慶活動盛大舉辦，最重要的貴賓就是所有的資深黨員，資深黨員回娘家共同慶祝，更能彰顯黨慶活動的意義。

市黨部執行長蔡麗青表示，9月27日黨員聯誼活動，首波邀請黨齡滿25年的資深黨員參加，地點選在風景怡人的虎頭埤休憩區，邀請黨員一同參加健走運動並用餐聯誼，活動也特別邀請民進黨部歷屆主委出席參加，於黨慶之際共聚一堂，展現民進黨團結士氣。

蔡麗青表示，歡迎資深黨員向黨部踴躍報名，可電話或傳真報名，也可就近至所有民進黨黨公職人員服務處報名參加，呼籲所有資深黨員一起回娘家，共同慶祝民進黨34週年黨慶。

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