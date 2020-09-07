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民進黨新人事：范綱皓掌網路社群中心　許嘉恬接婦女部

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▲▼范綱皓接掌民進黨網路社群中心主任。（圖／范綱皓臉書）

▲范綱皓接掌民進黨網路社群中心主任。（圖／范綱皓臉書）

記者陶本和／台北報導

民進黨秘書長林錫耀7日於主管會議中宣布新任黨務主管人事，原婦女發展部主任蔡宛芬、網路社群中心主任廖泰翔日前已向中央黨部請辭轉赴高雄市政府任職；而新任婦女發展部主任將由許嘉恬接任，網路社群中心主任則由原青年發展部副主任范綱皓轉任。

民進黨指出，許嘉恬於1974年生，台灣大學政治研究所碩士、台灣大學社會系社會工作組學士、曾任台灣婦女團體全國聯合會秘書長、以及台灣女性影像學會的常務理事，長期關心社福、婦幼等公共政策，黨政經歷完整。

許嘉恬過去曾任高雄市政府市長室機要、行政院院長室專門委員、民主進步黨婦女發展部主任，對婦女部業務相當熟稔，銜接工作的推動必能勝任。

另外，范綱皓於1989年生，台灣大學建築與城鄉所畢業，過去除了參與2020蔡英文總統競選辦公室社群中心工作、亦曾任民主進步黨青年發展部專員、副主任。

范綱皓在擔任青年發展部副主任期間，負責青年部社群相關業務，與年輕世代KOL互動也非常熟悉，對於持續推動民進黨網路社群經營的工作也將可以立即接軌。

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