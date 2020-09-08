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蔡英文出席亞太安全對話：區域國家要攜手防止侵略行為擴張

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▲▼總統蔡英文出席「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」8日邀集了亞太地區13國的專家學者，總統蔡英文也出席開幕儀式。她在致詞時說，台灣有堅定決心捍衛自由民主，在國防上採取的措施，包含：加速發展不對稱作戰能力、改革後備戰力、確保國軍裝備符合需求，以及強化國防工業自主。

蔡英文表示，自新冠肺炎（COVID-19）疫情發生以來，政府採取超前部署、透明、決斷措施，確保台灣在不犧牲自由、民主等原則的情況下，成為全球最安全地方之一。

她說，在政府、企業界、公民社會的共同努力下，台灣援贈歐洲、亞洲、美洲等許多國家超過5000萬片口罩；且在疫苗與快篩試劑研發、專業知識交流等方面與各國合作。

▼總統蔡英文出席「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」。（圖／總統府提供）

在國防事務部分，蔡英文表示，台灣有堅定決心捍衛自由民主，所採取措施包括加速發展不對稱作戰能力、改革後備戰力、確保國軍裝備符合需求、強化國防工業自主等，以因應各項新的軍事挑戰、強化自我防衛能力，並讓民眾對台灣的自我防衛能力有信心。

蔡英文表示，為確保區域安全與穩定，各國需合作，沒有任何國家能僅憑一己之力或獨善其身，在印太區域內理念相近民主國家必須協調、採取一致策略與作為，以防止侵略行為擴張。

另外，在重整全球供應鏈方面，蔡英文指出，美國在台協會（AIT）近日舉辦論壇，有美國、歐盟成員國、日本等國代表參加，並同意理念相近民主國家應合作，建立不受政治威脅影響的供應鏈、強化供應鏈韌性。

蔡英文認為，儘管台灣不時遭遇重大挑戰，但都能在堅持自由、民主等價值的情況下挺過風暴，而經濟及安全密不可分，理念相近國家必須整合供應鏈及其他安全作為，以利確保開放、自由、繁榮的印太區域，並據此打造後疫情時代的繁榮契機。

▼總統蔡英文出席「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」。（圖／總統府提供）

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