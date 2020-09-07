民進黨：國民黨「舊瓶裝舊酒」　新兩岸論述走回頭路

▲國民黨全代會江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

針對國民黨全代會通過新兩岸論述，定調「九二共識」基於中華民國憲法，民進黨發言人顏若芳表示，國民黨在2020年提出的新論述，本質上毫無新意，宛如「舊瓶裝舊酒」。

顏若芳指出，國民黨在2020年提出的新論述，本質上毫無新意，沒有令台灣社會驚豔之處，不僅內容是舊酒，連瓶子都不願換新，宛如「舊瓶裝舊酒」，既不符合主流民意，更突顯國民黨青壯派力求改革時的無力感，令人惋惜。

顏若芳表示，國民黨主席江啟臣自詡為國民黨青壯世代，理應要擺脫舊包袱，展現大開大闔的氣魄，帶來新氣象，但如今卻走回頭路，毫無嶄新路線，也未回應年輕世代的聲音，令人遺憾。

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