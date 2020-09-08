美眾企業刺激員工投票！推特、蘋果放有薪假　星巴克鼓勵當票所志工

▲共和黨籍川普競選連任，民主黨籍拜登則力求扳倒對手。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統大選將在11月3日登場，全國各大企業如推特、蘋果、星巴克等，紛紛呼籲員工踴躍投票，並願意讓員工以有薪假狀態，或只少能有幾個小時的休息時間去投票。

路透社報導，美國今年早前的兩黨總統候選人初選，因防疫措施與投票站大幅減少，導致大牌長龍的混亂景象。許多人預期11月3日當天的狀況可能同樣渾沌，但大企業紛紛祭出方法，力求促使更多的人投下心中的那一票，還有幫忙讓投票順利進行。

推特及蘋果已經宣布，將給予員工有薪假前往投票站投票，星巴克和Gap旗下的「Old Navy」則讓員工和主管協調投票時間，並敦促員工當投票站志工，「Tiffany & Co」、Levi's和沃爾瑪也提供有薪假和彈性工時給員工選擇。「Time to Vote」是由CEO領導的兩黨制活動團體，包含Nike、美國雅培（Abbott Laboratories）等近800間公司都是成員之一，他們鼓勵各公司給予員工至少幾個小時的休息時間，好讓他們去投票。

根據民間民調機構皮尤研究中心 （Pew Research Center）的民調顯示，過半數的美國選民擔心這次投票會遇上重重難關。現任總統川普過去幾個月不斷抨擊郵寄投票的作業方式，稱該方式很容易形成舞弊和詐欺的情況。他2日更鼓勵川粉「1人投2次票」，一次透過郵寄選票，一次則是親自到投票站投票，意圖攪亂此次選舉。