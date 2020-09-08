退休教授批習近平「銀行3天封戶」　養老金全沒！139字血淚文瘋傳

記者黃翊婷／綜合報導

中共中央黨校退休教授蔡霞先前批評中國領導人習近平，甚至直指共產黨已經成為政治殭屍，後來遭開除黨籍、取消退休金。她7日在推特PO文聲稱銀行帳戶被封鎖，「不僅是我還有沒有養老金，而且是我之前的存款都取不出來了。」

▲蔡霞8月間被開除黨籍。（圖／翻攝中國網）

蔡霞在推特PO文中表示，8月17日被開除黨籍並取消退休金，同月20日銀行帳戶就直接被封掉，別說還有沒有退休金這件事，連之前的存款都領不出來，「原來以為他們要置我於貧餓病痛之困境，現在才明白，他們要直接置我於絕境」、「封了我的銀行帳戶，沒有給我任何通知，如果家人不去領錢，根本不知道銀行帳戶被封」。

這篇短短139字的文章公開後，隨即掀起網友熱烈討論，有人跟著罵，也有人抱持看好戲的心態。還有人留言反酸蔡霞在做事之前都沒有先行準備或想好退路，才會淪落到這樣的下場，「這是個很大的教訓。」

▲蔡霞推特全文。（圖／翻攝自蔡霞推特）

回顧整起事件的始末，工作43年才退休的蔡霞是所謂的「紅二代」，目前人在美國生活。中央黨校（國家行政學院）官網8月17日發布通報，內容指出，蔡霞發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論性質極其惡劣、情節極其嚴重，嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律，違反國家事業單位人員行為規範。

經過中央紀委國家監委駐中央組織部紀檢監察組和中央黨校機關紀委聯合審查調查，依據《中國共產黨紀律處分條例》和《事業單位工作人員處分暫行規定》的有關規定，中央黨校校務委員會決定，開除蔡霞的中國共產黨黨籍，取消其享受的相關退休待遇。

面對上述處置，蔡霞接受國外媒體訪問時，曾坦言很高興被開除，甚至表明同意美國加大對中國的強硬態度，因為現在的中國共產黨已成為政治殭屍，「中國和美國之間的關係並非只是人民的衝突，而是兩種意識形態、系統的競爭與對抗。」

▼習近平。（圖／路透）