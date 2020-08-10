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獨／恐怖惡夢！富商遭控夜店下藥性侵...辣妹下體鑑定結果「精液另有其人」

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▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲美籍華裔富商慘遭夜店辣妹虛構餵藥性侵情節遭檢警偵辦，官司纏訟總算還他清白 。（圖／資料照片）

記者張君豪／台北報導

華裔美國富商勞倫斯2018年到台北市信義區夜店狂歡，邂逅一名身材高挑的短裙辣妹，邀約回自己位於信義區的豪宅招待所續攤。事後，辣妹控訴遭餵食大麻巧克力性侵，檢警將勞倫斯依毒品、性侵移送地檢署偵辦，不料案情出現大逆轉，原來是辣妹內褲、體內精液殘跡另有其人，而且女方吸毒，但富商體內並未驗出毒品反應。富商不滿辣妹虛構性侵劇情，害他差點身敗名裂，日前委託律師到地檢署遞狀控告誣告罪。

女方指控，富商吸大麻並強迫她吞食大麻巧克力，但富商體內並未驗出毒品反應，加上會所當晚有多人出入，無法證實毒品是勞倫斯提供，法官據此判決勞倫斯毒品、性侵無罪。

在台灣投資的外商勞倫斯2018年8月晚間在夜店透過友人認識一名店內辣妹，由於在店內相談甚歡，勞倫斯邀約這批在夜店認識的男女到他位於信義區豪宅會所續攤，但這外貌冷豔、身材高挑的辣妹在會所飲酒作樂，隔天清晨離開時發覺胸悶心痛就醫，經醫師抽血檢測竟驗出大麻毒品成分。

北市警獲報展開調查，這名辣妹向警員宣稱，自己被ABC富商逼吞大麻巧克力後昏迷，隔天醒來後才發現遭性侵，警方依規定通報檢察官並通知醫院驗傷採樣，發現女子下體確實有留下男性精液。根據該女陳述，警方將富商列為涉嫌下藥性侵嫌犯，並通報檢察官搜索富商豪宅。

當時信義警方在富商聚會所內發現大麻違禁品，將勞倫斯依毒品、加重性侵等罪嫌移送台北地檢署偵辦。離奇的是，聲稱遭性侵的辣妹事後驗尿驗傷，雖驗出大麻毒品反應，但下體並無傷痕，僅有男性精液殘跡，經醫院採樣送北市警鑑識中心做DNA鑑定後，也與勞倫斯基因不符，再者女子指控富商吸大麻後強餵毒品，但富商遭檢警強制驗尿後也沒毒品反應。

台北地方法院審理時認為，富商未驗出大麻，這名辣妹身上的精液又另有其主，顯示女方當晚聚餐前就發生過性行為、並曾吸大麻後再到富商會所續攤；加上警方搜出大麻是在富商招待所，並非勞倫斯住處。為此，法官要求警方加驗大麻包裝上的指紋，結果也與勞倫斯不符，官司纏訟近2年，司法總算還他清白。

富商不滿的是，當天夜店妹進出會所時間不到半小時，且他送女子搭車離開時兩人有說有笑，不料夜店偶遇加上續攤的短暫相處，卻因辣妹扯謊編故事，害他無端捲入餵藥性侵醜聞、身陷官司風暴中，差點身敗名裂。勞倫斯認為，他是喜歡台灣善良熱情的社會環境才返台投資，卻因本案對台灣司法制度相當失望，日前已透過律師向地檢署提告夜店辣妹，希望讓女方得到應有的法律制裁。

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