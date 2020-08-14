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女友上班火辣噴雙峰「約會秒變普妹」！他一聽貼心真相氣分手...網戰爆

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妹子,女生,正妹（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲女友打扮落差大！（圖／取自免費圖庫StockSnap）

網搜小組／劉維榛報導

情侶出門約會，不少女生要把最漂亮的一面，留給男友賞心悅目！不過一名男網友抱怨，每次出門逛街，女友打扮邋遢，然而去上班卻搖身一變辣妹，露出性感車頭燈、屁股蛋，就連去樓下超商，也精心梳妝30分鐘，讓原PO心理非常不平衡。文章貼出後，掀起網友論戰，「怎麼感覺有綠綠的徵兆！」

一名男網友在論壇《Dcard》透露，日前在北市買下一間1700萬的小宅，格局是2房1廳1衛1陽台，目前他與女友同居中，但這半年相處下來，讓原PO怨氣爆棚，「遇到雙標女友，我想分手了！」

請繼續往下閱讀...

原PO透露，其中一房間成了女友更衣室，鞋櫃行頭更是驚人，「她的高跟涼鞋超過50雙，她是標準的一字帶涼鞋控，鞋跟都是10公分的細跟。」加上女友體質怕熱，原PO習以為然表示，穿著都是露事業線，露肚臍，配短裙或是熱褲去上班」，就連跟閨蜜去爬山，還堅持露雙峰、肚臍、屁股蛋，以及10公分的細跟一字帶涼鞋，甚至去一趟樓下超商，女友可以花30分鐘畫妝跟挑衣服。

不過讓原PO無法理解的是，唯獨兩人親密約會時，女友一秒從辣妹變成普妹，「去信義區看電影，她就直接素顏綁馬尾戴黑框眼鏡，穿個卡通圖案T恤，運動褲跟白布鞋。」

原PO越想越鬱卒，決定把話說清楚，「為何妳連去樓下買東西都要花30分鐘打扮，跟我都超邋遢？」女友一臉不以為然，解釋「你身高才167，如果打扮穿高跟鞋，站我旁邊怕你自悲，外型你也配不上打扮後的我，我不想讓路人覺得我們是美女遇野獸的組合。」

此話一出，原PO的男人尊嚴直接掃地，氣得反問「既然看不起我的外表，幹嘛跟我交往？」女友發現話說太重，急忙改口「我又不是用外表挑男人的人，而且我也要顧慮你的心情，跟我出門才故意不打扮」，頻頻強調怕原PO自卑。

面對女友字字帶刺，原PO已看清這段感情，氣憤直言「完全雙標仔，實在忍無可忍，她跟我出門是連粉底跟BB霜都不用，隱形眼鏡沒戴過，真的是純素顏，每次理由都是怕我自悲！」

▲性感,女生,女友（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女友約會便普妹！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文章曝光後，底下網友熱議，「很多男的約會一副魯宅樣，卻要女友化全妝打扮，你是不是就是這種啊？」「公主，而且還有點綠綠的」、「我開始不太懂雙標的用法了耶，她講得其實沒矛盾啊，就是愛漂亮，但又怕你自卑，才會只跟你出去時不打扮，這些說詞放在一起是合理的，但會賭爛正常的啦」、「女的一定很正，反正很多男生就寧可花大錢養正妹女友，也不會去注意其他不雙標的普妹，當工具人要認命啊」、「跟我完全相反，我上班平常都超級邋遢，和男友約會通常沒意外一定會打扮，和男友還有男友朋友一起出去更要打扮」。

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