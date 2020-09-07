▲ 新北中小企業誠信經營講座，市府攜手民間業者共同推動施政廉能。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

為有效推動私部門反貪與誠信治理，提升私部門瞭解廉政相關建設對社會及企業本身永續經營的重要性。新北市政府經發局與經濟部中小企業處合作，於2020年8月份擴大辦理中小企業誠信經營講座，期望藉由攜手民間企業，共同推動企業誠信文化，強化公司治理與企業社會責任的宣導。

經發局表示，今年中小企業誠信經營講座以誠信與智慧為主題，內容含括企業反貪、企業誠信及公司治理等3大主題，邀請台灣透明組織蘇毓昌副執行長及法務部廉政署楊石金前副署長，為大家就中小企業誠信經營進行概要性的介紹。

除了提出廉政在跨域治理上「跨」與「合作」的重要性外，也強調私部門制度設計上須考量降低資訊不對稱與交易成本，以及以國內外知名企業成功案例分析，闡述私部門在誠信、商譽和企業社會責任的重要性，並搭配創新思維來提升企業廉能，強化企業競爭力。

侯友宜市長上任後積極推出招商一條龍等政策，除建立簡政便民措施外，也將新北打造成更優良的企業投資環境。位於新店的普萊德科技以及淡水的康舒科技更獲得2019年第九屆Enterprise Asia亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Enterprise Awards）。未來新北不僅將活絡經濟環境，也將持續推動公私部門合作，創造安居樂業、永續發展的廉能城市。

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