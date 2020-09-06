▲ 交通號誌桿纜線大清整，新北交通局強制剪除。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

為遏止違規附掛纜線衍生交通安全問題，新北市政府交通局1日動員執行交通號誌桿纜線清整行動，針對中和區景新街383巷、410巷、467巷，以及忠孝街、四維街等5處路口違規附掛在交通號誌桿的纜線強制剪除，還給市民乾淨、整潔的天際線，並確保民眾行車安全。

交通局交通管制工程科科長陳建成指出，8月26日中和區景新街發生纜線脫落，導致路過騎士受傷，事後經台電和交通局、警察局、養工處、區公所等各單位派員勘查檢視事故原因，發現有多組未申請的無主電纜線附掛在交通號誌桿，而各組纜線重壓導致其中一組無主的光纖纜線斷裂，連帶將所有纜線扯落，導致路過機車騎士摔倒受傷。

陳建成表示，包括電纜線及設備，未經向交通局申請同意均不得附掛於交通號誌桿；針對中和區景新街發生纜線脫落事件，交通局已函請養工處、警察局、中和區公所通知所屬纜線業者於9月1日前自行移除未申請附掛的纜線及設備，交通局今天更擴大範圍，針對中和區景新街383巷、410巷、467巷，以及忠孝街、四維街等5處路口會同區公所進行大清整行動，將違規附掛在交通號誌桿的纜線，一律強制剪除。

交通局指出，已申請同意附掛的纜線與設備則應依新北市纜線清整計畫規定附掛，並張貼纜線標章，以善盡管理責任；未依規定者，將逕行強制移除，以減少路口纜線紊亂、垂落、斷裂等情形，維護用路人安全。

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