　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

交通號誌桿纜線大清整　新北交通局強制剪除

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 交通號誌桿纜線大清整 新北交通局強制剪除。（圖／新北市交通局提供）

▲ 交通號誌桿纜線大清整，新北交通局強制剪除。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

為遏止違規附掛纜線衍生交通安全問題，新北市政府交通局1日動員執行交通號誌桿纜線清整行動，針對中和區景新街383巷、410巷、467巷，以及忠孝街、四維街等5處路口違規附掛在交通號誌桿的纜線強制剪除，還給市民乾淨、整潔的天際線，並確保民眾行車安全。

交通局交通管制工程科科長陳建成指出，8月26日中和區景新街發生纜線脫落，導致路過騎士受傷，事後經台電和交通局、警察局、養工處、區公所等各單位派員勘查檢視事故原因，發現有多組未申請的無主電纜線附掛在交通號誌桿，而各組纜線重壓導致其中一組無主的光纖纜線斷裂，連帶將所有纜線扯落，導致路過機車騎士摔倒受傷。

陳建成表示，包括電纜線及設備，未經向交通局申請同意均不得附掛於交通號誌桿；針對中和區景新街發生纜線脫落事件，交通局已函請養工處、警察局、中和區公所通知所屬纜線業者於9月1日前自行移除未申請附掛的纜線及設備，交通局今天更擴大範圍，針對中和區景新街383巷、410巷、467巷，以及忠孝街、四維街等5處路口會同區公所進行大清整行動，將違規附掛在交通號誌桿的纜線，一律強制剪除。

交通局指出，已申請同意附掛的纜線與設備則應依新北市纜線清整計畫規定附掛，並張貼纜線標章，以善盡管理責任；未依規定者，將逕行強制移除，以減少路口纜線紊亂、垂落、斷裂等情形，維護用路人安全。

► 美麗最大的祕密

ET快訊
人妻國考日激戰小9歲鮮肉！　小王開車撞抓姦夫嗆：我們在看書
爆殺3.9折！　小粉紅眼霜2條原價2560→999元
花4.8萬住飯店Villa　全裸泡湯驚見「監視器」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆中小學體驗大型車內輪差與視野死角　學生：遠離大型車習慣

交通號誌桿纜線大清整　新北交通局強制剪除

蔡英文總統出席全國律師節慶祝大會　盼律師界通力合作提供建言深化司改

台南汽車旅館發生槍擊案　男子疑持槍自轟太穴身亡

綠蠵龜迷途擱淺金門沙灘上　海巡急用濕布覆蓋灑水「為牠保濕」

柚見幸福！披婚紗柚子甜蜜上市　買6百送250元、1千送5百元

2020台南七股海鮮節　七寶宴隆重登場

女搭客運如廁後觸動安全門　墜落國道遭後車輾斃

中秋節前夕送柚子　內政部長徐國勇關懷長者

「連體嬰畸兒」傳說成「豬頭人身」　毛帝勝邀萬丹鄉親尋歷史拼圖

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

「打狗亂歌團」嚴詠能「台上低頭倒下」　送醫急救後宣告不治..享年50歲

想離職卻沒勇氣、化悲憤為食量　他吐露25歲後厭世人生引網共鳴

基隆中小學體驗大型車內輪差與視野死角　學生：遠離大型車習慣

交通號誌桿纜線大清整　新北交通局強制剪除

蔡英文總統出席全國律師節慶祝大會　盼律師界通力合作提供建言深化司改

台南汽車旅館發生槍擊案　男子疑持槍自轟太穴身亡

綠蠵龜迷途擱淺金門沙灘上　海巡急用濕布覆蓋灑水「為牠保濕」

柚見幸福！披婚紗柚子甜蜜上市　買6百送250元、1千送5百元

2020台南七股海鮮節　七寶宴隆重登場

女搭客運如廁後觸動安全門　墜落國道遭後車輾斃

中秋節前夕送柚子　內政部長徐國勇關懷長者

「連體嬰畸兒」傳說成「豬頭人身」　毛帝勝邀萬丹鄉親尋歷史拼圖

彰化二日遊攻略！浪漫教堂到星空露營　餓了就吃超巨蛤蜊鍋補一下

中國軍力遠強於印度　環時總編：一但開戰印度毫無勝算

日本「第4大湖」戲水…3人遭船捲入！　8歲童死亡、2人重傷

外資狂賣、新台幣卻升值！分析師曝「影響匯率」主因：沒那麼單純

突襲國民黨全代會提「護憲保台決議文」挫敗　洪秀柱：非常遺憾

基隆中小學體驗大型車內輪差與視野死角　學生：遠離大型車習慣

霸氣好心男身分曝！「主動塞1000元」援助下跪外送員：快去送便當吧

聽到肚子有妹妹！　虎斑萌汪「刻意避開」怕傷到...貼心舉動超暖

明明很精打細算最後卻存不到錢？4個「貪便宜」習慣要戒掉

2020必比登推薦萬華人氣老店！招牌焢肉飯肉嫩入味　還有必點刈包

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

地方熱門新聞

嗆女客像代購！百年老店：她講的都對

康那香推秘密武器　口罩產能暴增5倍

窮媽媽賣手工食品！女網紅收產品失聯

彰基大樓施工　再陷「大坑洞」

台南摩鐵傳槍擊　男疑持槍自轟亡

新竹洗屍水排溪…70萬人恐喝下肚　縣府給回應

女觸動車內安全門　墜國道遭輾斃

桃林鐵路路廊啟用　鄭文燦：桃園星光大道

傳承傢俱事業　疫情緊撐盼紓困升級

台南七股海鮮節

前立委周五六違反選罷法起訴

「連體嬰」傳成「豬頭人身」　毛帝勝邀鄉親找拼圖

全國「除蔓」成效花蓮第一　收購價花蓮最高

快訊／高雄凌晨3:52發生4.1有感地震

更多熱門

相關新聞

小花蔓澤蘭全國防治日

小花蔓澤蘭全國防治日

新北市政府5日於土城區淨慈寺後山號召百名志工「新北小花終結者」集合，共同移除500多公斤外來入侵植物小花蔓澤蘭，移除後並於現場種植原生物種烏來杜鵑，雙管齊下，營造適合在地物種的生態環境，除與「生物多樣性超級年」相互呼應，更為每年一度的「小花蔓澤蘭全國防治日」增添不同意義。

瑞芳男釣客失足落海失蹤　42人重裝水下搜救

瑞芳男釣客失足落海失蹤　42人重裝水下搜救

萬隻白鷺鷥過境北海岸　攝影師：今年數量最多

萬隻白鷺鷥過境北海岸　攝影師：今年數量最多

石門國小附幼師生製「燈塔時空膠囊」

石門國小附幼師生製「燈塔時空膠囊」

即／新北中和2機車碰撞！　騎士倒地遭對向車輾斃

即／新北中和2機車碰撞！　騎士倒地遭對向車輾斃

關鍵字：

新北纜線交通安全

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歐陽娜娜未P圖流出！「腿比陳立農粗」網酸發福

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

Grace育兒術狂踩阿翔底線！

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

快訊／「打狗亂歌團」嚴詠能宣告不治！

成語蕎吃壽司「誤做禁忌動作」！

台中騎士詭異自撞！　內臟噴濺亡

遭桃園客運撞死！留美女碩士彈琴影片曝　兒悲痛發聲

奎丁揭「真實罩杯」認了靠4招顯胸

人緣佳甜心學霸　她縱火後「希望台灣人殘酷死去」

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

更多

最夯影音

更多
外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規
許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面