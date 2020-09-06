噁徵「能色女生」送禮！新北男拐9女童拍裸照…還帶她回家錄鹹濕片

▲新北市一名男子引誘9名女童拍攝下體、胸部照遭判刑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名男子阿錫（化名）2019年1月至7月間，在遊戲公開留言區留言找「能色」的女生送禮物，結果吸引到年齡介於11到13歲的9名女童與他交換資訊，他隨即誘騙對方傳裸照，甚至還要其中一名女童替他口交，並拿手機錄下這幕。事後其中7名女童的家長發現此事氣炸報警處理，阿錫遭判有期徒刑5年。

判決指出，阿錫在遊戲公開留言區留言，「送禮物，有條件能色的女生再加，先說幾歲」，暗示如果能夠提供裸照，將會贈送女童遊戲道具作為禮物，雙方聯繫後再轉用LINE傳送裸照或影片，一共有9名女童受到誘惑，陸續傳送下體、胸部照給阿錫觀看。

阿錫甚至還將其中一名女童帶回家，要對方幫他口交，同時拿出手機錄下這一幕。事後其中7名女童父母、祖母驚知此事瞬間氣炸，隨即前往警局報案，才揭露阿錫的獸行。

雖然阿錫的辯護人稱，阿錫犯案當下並不知道這已經觸法，但法院發現，他不僅再與女童聯繫時有確認對方年紀，還曾要求女童刪除對話紀錄、影片，避免讓其他人知道此事，可推知他其實知道這是犯法的，最後依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、對未滿14歲之女子為性交等罪判他應執行有期徒刑5年，案經上訴高等法院日前遭駁回。

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