▲「新北美味同樂匯」大平台，推薦國產彰化優糧農特產。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與彰化縣政府聯名合作，6日於Mega City板橋大遠百9樓威尼斯廣場舉辦「新北美味同樂匯」暨「彰化優糧前進新北」國產雜糧聯合展售記者會，匯集彰化優選美味，產地直送到板橋。現場新北市長侯友宜及彰化縣長王惠美，攜手行銷，大力推薦彰化縣農友帶來的國產雜糧、有機香菇、羊乳等在地特色農產，現場更有DIY及套圈圈等趣味活動，邀請市民同樂及品嚐彰化限定好滋味。

侯友宜表示，市府藉「新北美味同樂匯」這個特產大平台，匯集全台灣各縣市的美味，邀請在新北市這個大城小國內認真打拼的民眾，一同歡聚呷好料。今天第1場展售會，邀請盛產雜糧的好夥伴-王惠美縣長，進駐大遠百精品百貨公司，一同品嘗國產雜糧、有機香菇、羊乳、山苦瓜等彰化優質的農特產，歡迎大家「愛用國貨、一齊挺農友」，未來還有企劃雲林為主題的展售會，支持在地最優質的農產品。

▲ 新北市長侯友宜及彰化縣長王惠美攜手行銷，大力推薦彰化縣農友帶來的國產雜糧。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣地理條件得天獨厚，地處土質肥沃的濁水溪沖積平原及適合小麥生長的風頭水尾氣候條件，在彰化出產的小麥及各式雜糧，麥香撲鼻且營養豐富，用彰化雜糧做成的麵包及點心，滋味香氣更是大勝進口雜糧，讓人欲罷不能一口接一口。活動現場更有許多熱情的彰化鄉親到場響應，小農們驕傲地展示自家生產的優質農產品，轉眼間就銷售一空，參加民眾人手一袋可現場即食的國產花生及冷泡的三峽碧螺春，直呼方便又美味，期待下次來挖寶。

農業局長李玟表示，新北市為全台最大的消費地，擁有400萬的消費人口，藉「新北美味同樂匯」行銷企劃，匯集全台各地優鮮美味，讓市民能享用各地品質優良、價格實惠的新鮮農產品。相關展售資訊可洽新北市稼日時光臉書粉絲頁查詢：https://reurl.cc/Wldg5。

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