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新北未婚聯誼　替單身男女牽紅線「碼上遇見愛」

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▲ 新北未婚聯誼 單身男女牽紅線「碼上遇見愛」。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北未婚聯誼，替單身男女牽紅線「碼上遇見愛」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

替未婚男女牽紅線，新北市政府民政局6日在淡水漁人碼頭舉辦2020年第2場未婚聯誼，在有藍天、船集的歐風場景，推出主題「碼上遇見愛」系列闖關遊戲及談心時刻等甜蜜互動活動，80位單身男女漫步在浪漫滿分的淡水漁人碼頭尋覓幸福。

民政局長柯慶忠表示，網路時代不少人透過網路交友，但卻少了與人群的接觸，反而更難找到理想情人。為鼓勵生育、提高結婚率，同時為單身男女搭起愛的橋樑，民政局已連續舉辦8年未婚聯誼活動，為單身男女製造更多認識朋友的機會，除成功締造許多良緣，並已成為品牌，每次開放報名總是秒殺。

▲ 新北未婚聯誼 單身男女牽紅線「碼上遇見愛」。（圖／新北市民政局提供）

▲ 民政局已連續舉辦8年未婚聯誼活動，為單身男女製造更多認識朋友的機會，除成功締造許多良緣。

戶政科長顏耀明表示，今日未婚聯誼特別安排到淡水漁人碼頭進行，在全國唯一的百米全景觀情人塔，沿途拍照寫下屬於彼此的「幸福日記」，同時進行愛情系列分組遊戲、午餐buffet續情緣、攜手一起勇闖情人橋等互動橋段，讓大家心動約會一整天，參加者不但玩得很開心，也積極把握機會勇敢追求幸福！

在捷運公司工作的杜先生表示，因為工作性質必須配合輪值早、中、晚班，時間的不固定性，往往無法與另一半作息配合，很高興參加這次聯誼活動認識更多朋友，擴大社交圈，也期許自己能順利脫單，展開幸福新生活。

此外，這次也有多位女護理師揪伴參加聯誼，護理師說，因平日工作時間較長，生活領域小且單純，比較沒有交朋友管道，今天來參加活動，ㄧ整天都玩得很自在也不會尷尬，還遇到興趣相仿的心儀對象。

民政局表示，本次未婚聯誼活動計有80人參加，共18對配對成功，配對率高達45%，許多成功配對者還相約活動結束後，順道在漁人碼頭看夕陽及逛淡水老街，民政局也贈送每對配對成功的情侶「愛的電影票」，希望活動結束後，讓愛的熱度持續下去。

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