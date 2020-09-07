鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹狂呼扯：這樣也能救

記者趙蔡州／綜合報導

「在玩GTA還是玩命關頭！」有網友在臉書社團分享一支影片，內容是一輛轎車在高架道路行駛時，高速試圖鬼切2車道，結果差點與後方車輛碰撞，緊急拉回卻意外失控，不料駕駛當場神甩尾救援，讓後方2名目擊者忍不住驚喊，其他網友看了也直呼「真的是命大，下次就沒好運了。」

▲鬼切失控，轎車「360度甩尾」拉回，後車目睹噴粗話。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

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影片中可以看見，駕駛6日上午8時許在高架道路行駛時，左方有一輛白車突然高速超車，接著瞬間往右「鬼切」2個車道，不料此時剛好有一輛銀車從右方衝出，白車為避免碰撞緊急回左，結果瞬間打滑失控。

誇張的是白車失控後，不但沒有碰撞到其他車輛、兩側護欄，反而是在高速行駛的狀態下，出現甩尾與360度轉圈的情況，接著還成功救援，讓車子安穩的回到內側車道，讓目擊者忍不住說「哇靠，他這樣還救的回來，很強唉」

▲地板上磨出長長的煞車痕。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

影片曝光後引發網友熱議，有人說「沒看到大家期待的畫面，失敗」、「運氣好不是技術好」、「身手了得」、「玩命關頭來台灣拍了嗎」、「一次切兩車道，車禍也是剛好而已」、「根本不是技術，只是運氣好，有本事多表演2次，不失誤我就相信是技術。」