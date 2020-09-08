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黨產會嗆「國寶不是你的」！國民黨隔空還擊：你們是哪一國？

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▲▼國民黨全代會,黨代表陳麗旭發言。（圖／記者李毓康攝）

▲黨代表陳麗旭要爭取故宮門票收歸國民黨，讓黨有收入來源。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

國民黨全代會6日召開，黨代表陳麗旭在陳詞時提議，全黨應團結抗爭，爭取故宮門票收歸國民黨，讓黨有收入來源，引起外界熱議。對此，不當黨產處理委員會7日以「國寶，是全體國民的」為題發文，意外與國民黨考紀委員會在留言處戰成一團。

不當黨產處理委員會7日在臉書粉專發文，國寶是屬於國家的，也是全體國民的，並非某個黨所有，也不能當成黨產，動員戡亂與戒嚴結束前，國民黨因當時的黨國體制，憑藉執政優勢，從而將國家或人民的財產納為己有，進而累積龐大黨產，形成政黨競爭機會不平衡的狀態。

不當黨產處理委員會指出，民主轉型後，利用執政機會或國家權力取得的不當財產，都應該回復，但仍有人抱持著威權黨國的思維，認為「國寶是國民黨的」，「國寶真的不是黨寶，請國民黨揮別黨國思維，停止黨國不分，歸還不當黨產，落實轉型正義！」

▲▼不當黨產處理委員會。（圖／翻攝臉書）

▲不當黨產處理委員會與國民黨考紀會在臉書交火。（圖／翻攝臉書）

對此，國民黨考紀會也不甘示弱，在貼文下方留言，「所以貴會所屬哪個國家？」意外引起許多論戰，不當黨產處理委員會在下方回應，「我以為我們都是同一國呀，還是貴會心有其他所屬呢」，在下面引起連串留言。

國民黨考紀會在下方不斷回擊，「所以貴會所謂同一國是哪一國」、「貴會是忘記了，還是害怕想起來」，不當黨產處理委員會則沒有進一步回應。

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