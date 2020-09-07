宜蘭「10米瘋狗浪」吞殺4死、4傷、1命危　最新傷亡名單曝光

▲宜蘭大溪漁港發生瘋狗浪捲走多名釣客事件。（圖／記者游芳男翻攝）



記者游芳男、林彥臣／宜蘭報導

宜蘭縣頭城鎮大溪漁港燈塔7日發生多名釣客遭瘋狗浪捲入海中，晚間經現場救難單位統整死傷名單，共計4死、4傷、1命危，其中4名死者皆OHCA（到院前心肺功能停止）。

傷者資訊：

(一)蔡OO(52歲男，意識清楚)：於11:48送杏和醫院。

(二)林OO(60歲男，意識清楚)：11:48送陽大醫院。

(三)方OO(55歲男，意識清楚)：於11:40送仁愛。

(四)蕭OO(36歲男，意識清楚)：肢體擦傷簡易包紮後拒送。

(五)劉OO (46歲男，OHCA)： 11:31送杏和醫院後轉聖母醫院，送醫後恢復生命徵象，於1608與聖母醫院確認目前位於該院加護病房觀察中。

(六)林OO(68歲男，OHCA)： 11:11送陽大醫院。

(七)游OO(62歲男，OHCA)： 11:19送陽大醫院。

(八)吳OO (OHCA)：空勤總隊直升機吊掛於12:13送往松山機場，台北市消防局建國91轉送國軍松山醫院。

(九)吳OO(57歲男)(OHCA，男):1515時由直升機發現吊掛，送杏和醫院，警方尚在查證身分當中。

這起釣客遭瘋狗浪捲走意外發生後，宜蘭消防隊出動人力、以及水上摩托車前往救援，海巡署、空勤總隊直升機也加入搶救，現場釣客更紛紛加入救援行列。據悉，大溪漁港是當地垂釣聖地，這次瘋狗浪發生得快，令釣客們措手不及，更也釀成4人喪命憾事。

►「理膚寶水B5全面修護霜」快閃下殺299元！