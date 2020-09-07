和老婆吵架...他竟在住處點火燒衣！　機車燒成廢鐵還吃上官司

▲台南市麻豆分局警方破獲江姓男子在住宅縱火案，起獲作案工具等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市六甲區1處民宅於7日上午11時20分許發生一起人為縱火案，造成機車1部遭燒燬，台南市警麻豆分局獲報趕赴現場協助救火並管制交通，並循線查獲涉嫌在住處縱火的江姓男子，起獲打火機及蚊蟲噴霧劑等證物，全案偵訊後依刑法公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方說，六甲區1處民宅於7日上午11時20分許發生住宅火警，火勢約30分鐘撲滅，造成機車1部遭燒燬，麻豆分局警方據報到場管制交通，並協助滅火。警方到達現場時，見該住戶42歲江姓男子正使用高壓噴水機自行滅火，火勢在消防局全力搶救下被撲滅，經警消調查了解，火勢係江男故意所為，警方在現場查獲犯案工具打火機及蚊蟲噴霧劑等證物。

警方調查後指出，這次引起火災原因應係夫妻口角家庭糾紛，江嫌先將屋內監視器砸毀後，拿出毛衣在屋內大門旁引燃，再以蚊蟲噴霧劑助燃，但焚燒時不慎引燃旁邊的機車，江嫌眼看火勢越趨嚴重，隨即取出高壓噴水機企圖滅火，但仍無法有效制止，直至消防車到場後才順利撲滅，現場燒毀重機車1部、另監視器亦遭砸毀，無人傷亡，全案偵訊後依法送辦。

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