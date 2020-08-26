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莽夫勒斃妻子竟回房睡覺！兒：爸媽吵架常壓脖　改判9年

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▲▼桃園男子吳國彬，勒斃妻子後回房睡覺，二審改將他判刑9年。（圖／記者吳銘峯攝）

▲桃園吳姓男子，二審改判刑9年，他還押時說「我很後悔。」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園吳姓男子去年5月間，因財產分配及房產問題，晚間與何姓妻子發生口角，吳男竟兇性大發，徒手緊掐妻子頸部，將妻子掐到昏迷倒地，而後逕自回房睡覺，直到40分鐘後才察覺不對勁，緊急將妻子送醫，急救治療2週後，仍宣告不治。一審依照「家暴殺人罪」判刑13年，案經上訴，高等法院二審時，兒子證稱「爸媽吵架常常都會壓脖」，高院因此改認定吳男無殺人犯意，二審改判9年。

判決指出，吳男與妻子在2001年結婚，2人育有1名兒子，擔任業務經理的吳男與妻子常因房產及子女監護等問題，不斷爭執。2人10年前簽字離婚，但因當時離婚未有2名證人簽名，並未順利離婚。妻子在前年間還向法院提出離婚無效訴訟，一審法院在去年4月間，還判決2人婚姻關係存續。而2人雖歷經風雨，但仍時常同住一個屋簷下。

案發前兩天，吳男搬回桃園蘆竹區的住處，與妻子同住，但2人又開始爭吵。案發當晚11點多，妻子又為當初離婚時的財產與房屋等問題，與吳男發生爭執。吳男因隔日要上班，又服用了安眠藥打算就寢，但妻子仍繼續碎念。吳男氣不過，失控把妻子壓在地上，並徒手掐住她的頸部，等到妻子完全無聲，吳男才鬆手，進房睡覺。

過了40分鐘後，吳男驚覺不對勁，走出房門查看，發現妻子仍躺在地上、沒有意識。緊急將妻子送醫，但妻子急救住院，出現缺氧性腦病變，身體多處挫傷，住院治療期間又併發支氣管肺炎、敗血性休克併多重器官衰竭，2週後宣告不治。由於妻子送醫時，院方發現脖子上有勒痕，因此通報警方，警方隨後依照殺人未遂罪嫌，逮捕吳男。妻子過世後，檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審法院審理時，吳男坦承犯案，並與家屬達成和解，一審法院因此將他判刑13年。案經上訴，高等法院審理時，傳喚2人的兒子出庭，兒子當庭表示，「爸媽吵架時，常常最後都會以壓脖解決。」高院因此認定吳男當時並無殺人故意，最後改依照「傷害致死罪」，將吳男判刑9年。吳男還押時，記者詢問他對這次宣判有什麼感覺，他回答「我很後悔。」後坐上囚車。

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