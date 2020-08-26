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被疑外遇控妻傷害　小女兒天真證詞讓人夫臉綠「爸爸要我說媽媽打人」

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▲▼情侶吵架,夫妻打架,打巴掌,家暴示意圖（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲張男控告妻子涉嫌傷害，女兒卻作證說是2人打架互毆。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

張姓男子因被妻子質疑外遇而發生爭執，張男到警局報案控告妻子涉嫌傷害，還帶著4歲女兒幫忙作證，沒想到辦案人員耐心詢問後，純真的孩子說出目睹爸媽「打架」，還說出「爸爸要我說媽媽打人」，台北地檢署調查認定張男與妻互毆，將2人都起訴傷害；張男另外控告妻子涉嫌偷看手機妨害秘密部分，則已撤告，處分不起訴。

起訴指出，張男和妻子3月間在家中發生爭執時互相拉扯，2人的手臂都有擦挫傷紅腫傷勢，事發後，張男先到警局報案控妻傷害，張男還找年幼的小女兒當目擊證人，但是辦案人員仔細詢問下，孩子證實有看到爸媽在「打架」，辦案人員再問，那爸爸要妳說媽媽打人嗎？孩子童言童語地回：「對，爸爸要我說媽媽打人。」

檢警因此認定，當天張男和妻子是互毆，因為張妻也另外驗傷提告，因此將2人都依傷害罪嫌起訴，事後張男再提告，指控妻子因為懷疑他外遇，偷看他的手機，還偷拍他與別人對話訊息內容，但沒多久又撤告，檢察官26日再將張妻被控妨害秘密部分處分不起訴。

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