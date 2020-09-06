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女醫學生燒死爸！人緣佳是甜心學霸　縱火後許願：台灣人殘酷死去

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2019年5月中旬，台南永康1處民宅發生1死3傷的嚴重火災，原以為是意外起火，後來發現是屋主女兒縱火。縱火者是當時剛自北部某醫學系畢業的醫學生，外界認為她是因為國考失敗所以縱火洩憤。（翻攝臉書）

圖、文／鏡週刊

1年多前，1名醫學生縱火燒屋，導致家人非死即傷。媒體起底她曾寫下的怪異文字，將她母親貼上「虎媽標籤」，但本刊追查，醫學生的失序，其實跟社會價值的投射有關。

是日午夜，睏夢中的陳美秀（化名）因悶熱驚醒。丈夫劉國信（化名）隨之醒來，二人眼前所見，是煙霧。「失火了！」陳美秀心頭一凜，從床上躍起，高喊兒子名字。同時間劉國信也拖著行動不便的身軀，尋找住在3樓的女兒劉小如（化名）。

劉國信尋找女兒之際，陳美秀和兒子劉少華（化名）倉皇逃往陽台。後聽見丈夫高喊一聲「秀！」想回頭，濃霧已阻擋她的視線。消防員衝進火場，找到陳美秀與劉少華，二人意志清醒，但劉少華已一氧化碳中毒，陳美秀的雙側下肢及會陰則被燙傷，合併吸入性灼傷及左下肢腔室症候群等傷害，有截肢之虞。

救護車將他們二人送往奇美醫院。幾分鐘後，劉國信被尋獲，但已無生命跡象。當時一度傳出劉小如受困火場，後發現她並不在家，陳美秀以為這是不幸中的大幸。隔日，劉小如前往醫院探視母親與弟弟、至成大確認父親身分後前往警局作筆錄，卻被以縱火、殺害尊親屬的嫌疑人身分遭到收押。

這起縱火案本只是二、三百字的地方消息，日後卻成為各家媒體爭相報導的素材，只因劉小如不符合一般大眾心中縱火犯的形象。

劉女縱火後在屋外呆站，被趕來的外公緊緊擁抱。（東森新聞提供）

劉小如是27歲外貌清秀的女性，從小就是資優生，犯案時甫自北部某醫學系畢業。她外向活潑，與同學互動良好，也未有前科、暴力、酗酒、用藥紀錄乃至確診精神疾病。這樣的人，何以犯案？

　

媒體渲染　貼虎媽標籤

「也許家人也是有緣深緣淺」「紀念我們曾經為『家人』這個關係所投入的大量的、徒勞的，卻無悔的努力」「這二天出事以來謝謝大家的關心。我的感想是我竭誠並且由衷希望台灣人以各種非人殘酷的方式死去。我鄭重地保證以上言論發自我的自由意志，而且我發誓我會考上醫師執照並且成為一位優秀的醫生。」

媒體起底她縱火後於臉書寫下的片段話語，將劉小如組合成屢次無法通過醫師國考、憤而報復家人的冷血女子。並將其縱火行為，歸咎於當時仍在加護病房的陳美秀高壓管教。「但我們不是那樣的家庭，」陳美秀涕泣：「小如沒有多次落榜、我也不是虎媽，我的孩子，只是生病…」

能開口談劉小如，已是案發一年後。陳美秀寄居弟弟家。我在門口按鈴，久久門才開啟。陳美秀雙腳著壓力衣、拄拐杖來接。她神情緊張地說：「我不太敢接觸媒體，不知道媒體會亂寫成什麼樣子…」

隨她入屋，光線昏暗，為方便出入，陳美秀住在一樓入口處左側空房。房間約3坪，呈狹長狀。門後是床，床鄰著方桌，最遠處有廁所，其餘空間堆滿從火災現場匆促搬來的雜物，沒能收拾。床頭上有友人贈送的書。「都是解除壓力相關的，但一想到小如還在看守所，我一個字都看不下…」

該從何說起？「一個幸福美滿的家庭，突然就走樣。」陳美秀出身南投農家，劉國信則是老兵之子。她擔任護理師時結識齒模師劉國信，二人婚後住在台中，不久後懷了劉小如。

劉母希望女兒能先就醫，待她有辨識錯誤能力後再接受審判，以期未來有較好的精神狀態復歸社會，但她的盼望並未實現。（翻攝臉書）

「小如出生，我先生很震撼。」劉國信母親很早就因病辭世，父親另有家庭，國中畢業後他就半工半讀自力更生，劉小如的降生彷彿完足劉國信生命缺失的一角。劉小如出生後找保母不順，陳美秀工作得輪班，劉國信就趴在嬰兒床旁睡覺，「小如輕輕一個哼聲，他就立刻起來察看。」

1995年，長子劉少華出生，當時陳美秀弟弟欲至台南工作，娘家舉家遷移，陳美秀隨之買下永康的房子，留職停薪，專心照料孩子。劉國信轉開復康巴士，經濟重擔在他一人身上，但他並不覺苦，因逐漸長大的女兒出落得聰明伶俐且貼心。「我先生有輕度小兒麻痺，小如會收集健康資訊，跟爸爸說要怎樣使力才不會傷害關節。所以我先生非常疼小如，怕她出嫁後就疼不到。小如也知道，從不跟父親頂嘴。」

劉小如從小成績優秀，國中畢業後就讀台南女中，期間參與化學奧林匹亞比賽。畢業前，還擠入國家選訓營，取得保送台大化學相關科系資格。

　

迷惘未來　陷選系難題

「她想保送化學系。但她高中做實驗曾灼傷，所以我私心希望她可以有一份穿著整齊、吹冷氣，不會受傷、養得起自己的職業。這樣縱使日後遇非良人，也不用仰人鼻息。」

同時間，同學也在設定自己的考程，劉小如思考後告知母親她決定考學測。成績出爐，面臨選系困惑。陳美秀建議她念醫科，劉小如因不確定醫生要做什麼而有猶豫，但思考後還是選了2所醫學系，皆錄取。

劉姓醫學生從小資優，聽父母建議就讀醫學院，這個選擇，卻是她日後縱火的根源。示意畫面，圖非當事人。

報到前，劉小如接到補習班來電，願意提供免費套房與補習費協助她考上更好的學校。「她覺得可以給自己多一年探索空間，就去重考。第二次成績能上成大，但她想離開台南，所以填了北部的學校。」陳美秀帶她入學，「她還要我介紹以前當護理師的朋友給她，我認為她的心態是健康跟輕鬆的。」

北上前幾年，劉小如每月固定返家一次，縱然日後因考試或球賽較少回家，「回來第一件事仍是摟著爸爸的脖子問『你有沒有想我？』」出國旅行，也會帶禮物跟家人分享、和父母嬉鬧，「所以我們沒感覺她有異樣。」陳美秀說。

但劉小如其實變了。她苦苦壓抑，暗暗自傷。


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