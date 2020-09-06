女醫學生成縱火魔！聽父母建議讀醫科　資優女7年後「性格大變」

醫學生劉小如在職涯選擇時，聽從父母建議醫科，7年過後，她的個性卻有了極大轉變，實習期間學校同學與師長都發現她精神出現異常，但她始終沒有就醫。

社會期望 成囿困枷鎖

2019年8月20日，台南地方法院召開準備庭，劉小如坐在律師旁，從頭到尾雙手緊握，整場開庭，她都無語。第二次開庭，劉小如開口了，但唯一說的話是否認犯罪。第三次開庭，她質問法官要將她關在看守所多久？並情緒失控地向檢方及律師怒嗆：「去死吧！這不是我做的！」甫出院的陳美秀看著女兒的行為痛哭失聲，但劉小如對母親的眼淚視而不見。

「低自制力」「衝動」「呈現社會隔離現象」，法庭上的劉小如盡現縱火犯特質。陳美秀不解，貼心的女兒為何判若二人？

「她醫學生生涯不順利。」劉小如的球隊好友邱大為（化名）說，醫學系課業未能讓劉小如如過往一般得心應手。「大一到大四還好，到了大五，她開始變得封閉，也曾說過：『當醫生這件事，沒有光芒。』」

不同於陳美秀對女兒抉擇的理解，劉小如曾向前男友許哲先（化名）透露：「覺得家人是可憐人，因為社會期望和價值觀而活在沉重框架中，也將這沉重一併投射在我身上。」

「台南在日本殖民時很早就發跡，文教區興盛、多醫生世家，台南社會普遍對醫生很尊敬，希望孩子成為醫生，這種氛圍讓她想逃脫。」許哲先轉述，2016年，台南名醫之女、作家林奕含生病、自殺，外界普遍認為與權勢性侵有關，但劉小如認為，是台南這個環境獨有的社會期盼，「使個人不被看見、希望將每個人打造成一樣的模板」而導致。

難敵高壓 實習頻受挫

「但她也不完全排斥醫科。」邱大為說，劉小如對依循父母建議有反動，卻也許下當無國界醫師的心願。為了實現夢想，她和許哲先選擇不同地方實習，考量未來想像將愈趨愈遠，主動提出分手。

旁人看來，分手後的劉小如初始無太大異樣。2015年9月，她順利通過第一階段醫師國考。然而，2017年在胸腔科實習期間開始有些反常。

蘇一豪（化名）在劉小如實習期間擔任臨床老師。他解釋，實習階段，每日早上7點30分左右要開晨會，8點30分開始巡病房、看病歷、檢視病患狀況、和主治醫師討論治療方針與給藥內容。「劉小如經常晨會遲到，有時連查房都沒辦法到。問她怎麼了，說手機沒開機。」

只是參與查房時，劉小如表現也未盡理想，主治醫師對她評價不高。護理師請劉小如替病人換尿布，她也不接電話。後來劉小如經常三更半夜還在醫院，有次凌晨5、6點還打電話給蘇一豪，問該怎麼記錄病人症狀。

蘇一豪覺得不對勁，探問情況，但劉小如強裝無事。「她一直都這樣。」許哲先感嘆，劉小如「易感、不輕易展示脆弱、自我要求高」，但醫學系課業重，光不要被當就很辛苦，「表現突然不符期望值，對她來說壓力應該更大。」

社會大眾以為會讀書就能當醫生，但能否適應醫療現場高度考驗個人特質。劉小如實習期間多次對母親表達「對治療無效的無力感」，比如在兒科病房看到一位罹患血癌、無法治療的幼童，「她說那小孩吃了就吐，『他們在哭的時候我什麼忙都幫不上。』」

此外，雖是實習，實則半腳踏入職場，「各類職場有的問題，醫院也有。」劉小如的同學于政民表示，醫院勞動條件已不如以往，2011年成大醫院便曾發生實習醫生過勞死事件，「後來規範實習醫生一天只能照顧多少病人，但現場還是很多漏洞。超額還是會發生，又或者照護數量沒超過上限，但病人狀況棘手，照顧一個人等於別人顧十個。」

又如醫護人員得跟家屬溝通，「比方殘障手冊怎麼寫，非臨床業務，醫生不一定知道，家屬卻會問。現場面臨各種狀況，每天都疲於奔命。」于政民說，實習醫生的抗壓性常被無限上綱，「若表達壓力大，還會被問為何要走這條路。」

行為反常 家人不知情

蘇一豪便曾接過劉小如來電或訊息，說她害怕面對人、覺得自己不在乎病人家屬、發言會傷害別人、表現好卻被攻擊。有些內容則邏輯不通、語無倫次。

「我會講很多種語言。你的力量是拿命換的，我不要。」「天才都很可怕。我不會講問句。」起初蘇一豪耐著性子回覆，但劉小如有次在他沒接電話時跑到醫院堵人，讓他備感騷擾、開始迴避。直到有次收到劉小如傳來「我死的時候想一個人還是身邊有人」的訊息，且疑似出現幻聽、幻想症狀，他趕緊通報教學部。

提報後，劉小如幾位要好朋友驚覺她每日睡不到3小時，希望她接受心理諮商，但遭拒絕，而輔導系統認為劉小如「沒有明顯像疾病的異常」，只讓她拿安眠藥，沒有確診，也無告知家長。替劉小如轉介的同學說，當時他們很擔心她無法通過參加國考前要通過的操作考，但後來驚險過關。「只是畢業回家時她已像另外一人。」陳美秀說。

畢業後劉小如沒回家，跑到澎湖找陳美秀年少時結識的大哥、她稱呼「舅舅」的陳士淵（化名）。當時她孑然一身、渾身骯髒，「後來才知道她離家出走3、4天。」陳士淵說。

幾天後，劉小如又突然決定回台灣。飛回台灣後又與家人失聯，隔二天後才回到家。「但她兩袖清風，只揹一個包包、提一袋東西，7年生活的東西幾乎沒帶，連澎湖奶奶給她的金鍊子跟手錶也不見。」陳美秀說，返家後劉小如經常發呆，她以為是國考壓力將近，沒有吵她。

拿刀自傷 拒就診輔導

過幾天，劉小如表示要出外和同學準備國考。7月考試，劉小如落榜，在家蝸居。陳美秀問她是否還想當醫生？劉小如答「要」，「過一陣子，她又說想打工，就又外出。」

劉小如在台東輾轉換了幾份工作，2018年11月底，邱大為問她會否返鄉投票？劉小如說不一定，之後又與邱大為失聯。邱大為擔心，透過社群媒體拜託看到劉小如的人通報，找到時，卻已發生憾事。

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