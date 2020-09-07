陳時中出戰2022台北市長？　蘇貞昌：一步步爬！沒爬好也會摔倒

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，2022台北市長選舉，國民黨若推立委蔣萬安可拿下43.7%支持；而民進黨若推衛福部長陳時中，可拿下39.1%支持。對此，行政院長蘇貞昌7日期許，只有一步步做好，一步步爬，如果沒有爬好也是會摔倒。

《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，在只有藍綠對決的局勢下，若2022台北市長是由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，蔣萬安以43.7％的支持度勝過陳時中的39.1％，兩人差距4.6％。如果民眾黨派出黃珊珊、時代力量黨派出黃國昌，與藍綠代表蔣萬安、陳時中形成四黨對戰的局面，調查結果則顯示，蔣萬安仍以37.4％的支持度穩居第一，其次為陳時中的35.1％，第三為黃珊珊的10.7％，最後一名則是黃國昌5.5％。

從民調數據來看，在黃珊珊跟黃國昌加入戰局後，蔣萬安的支持度將從43.7％下滑至37.4％，減少6.3％；陳時中的支持度則由39.1％下滑至35.1，減少4.0％，蔣萬安與陳時中的支持度差距拉近至2.3％，在誤差範圍之內，兩人的選戰陷入膠著。

蘇貞昌上午赴新竹行程時，接受媒體訪問，除了談到蔣萬安跟陳時中對決戲碼，也被問及桃園市長鄭文燦挑戰2024總統大位的可能。他表示，每一個地方首長都是要把地方做好，最重要是讓地方肯定，每一個政治人物都要很努力回應選民期待，只有一步步做好，一步步爬，如果沒有爬好也會摔倒。

蘇貞昌說，他鼓勵每一個認真的人，而且不分黨派，行政院會幫忙每一個縣市首長，像是新竹縣、桃園市都一樣，希望地方、中央政府合作來讓台灣更好。

▼蘇貞昌在新竹接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



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