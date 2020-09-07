美豬便宜窮人吃？　台灣人習慣吃台灣豬！蘇揆：公平競爭



▲蘇貞昌7日出席義民祭，被問到美豬一事做出回應。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新埔褒忠義民廟7日上午舉行義民祭大典，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人皆到場參與，蘇貞昌也回應媒體提問「開放美豬、美牛」，他說，台灣是一個貿易立國的國家，要跟世界往來，就不能自外於世界，不能被別的國家用關稅阻礙台灣出口、拚經濟，這些只是前菜，接下來政府還會妥協得更多。

蔡總統大力肯定義民爺爺的精神，不惜流下鮮血也要保衛自己的家鄉，不惜捨身也要守鄉親手足，她說，義民精神就是台灣精神，義民信仰不只是台灣重要的文化，還要一代代將這樣的精神和文化傳承下去。

▲▼蘇貞昌代表行政院致贈廟方「義氣凌雲」匾額，並合影留念。（圖／記者陳凱力翻攝）

蘇貞昌說，依蔡英文總統指示，開放美豬、美牛都是依據科學證據、國際標準，不會對哪一個國家特別歧視，也一定將保護國人健康做為第一考量。至於日前柯文哲說「台灣的豬肉價格會比較高，到時候會買美國豬肉的都是窮人」，蘇也回應，台灣人愛吃台灣豬，過去進口美國佔不到1%，9成多都是台灣豬，台灣人的口感、生活習慣，還是喜歡選用台灣豬，這是人民的習慣，也是公平競爭。

蘇也強調，政府一定會保護國人的健康，做好明確標示、溯源管理，讓民眾可以自由選擇，就像防堵疫情一樣，台灣一定會為國人把關，國人也要對自己的農產品有信心。對於台灣豬農，政府也規劃了100億元的發展基金，讓養豬業者進一步改善各個方面，也更有競爭力。

再回應疫情掀起旅行社倒閉潮一事，蘇貞昌說，目前有很多國家都還再鎖國、規定人民不能外出，但是今天的新竹褒忠義民節，台灣還能有這麼多鄉親來參加，可以自由進出，是因為大家都有做好防疫的工作，對台灣人民的高水準、和政府合作有信心。旅行社受到衝擊是因為鎖國、不能出國的關係，但政府推行三倍券，配合地方大力支持，商家、商圈也都不斷加碼，創造極大的商機，單就與往年相比的7月份，無論是零售業、百貨業都大幅成長，雖有部分受到國際影響，或還在困難中，政府都會核實補助。

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