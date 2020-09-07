陳時中喊話藍營「食安要同調」：帶排骨便當到他縣違法，不怪嗎？

▲陳時中喊話藍營「食安要同調」：帶排骨便當到他縣違法不怪嗎？（圖／資料照／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部日前已預告美豬萊劑殘留容許量，但國人對於標示仍有疑慮，也有部分藍營縣市堅持零檢出。廣播節目今（7）日播出衛福部長陳時中預錄採訪，他承諾一定會全台跑透透示範標示，也對對於地方不願同調做出回應，強調食安是全國統一事項，「如果帶一個排骨便當到其他縣市，變成不行，那不就很奇怪？」

陳時中4日做客廣播節目，針對口罩、美豬美牛、疫苗等近期延燒議題，以及是否參選台北市場等問題進行回答。

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陳時中坦言，從疫情開始至今壓力一直都沒小過，但在疫情期間壓力大有意義，現在壓力大則是因為「口水很多」。他強調，開放美豬美牛並非翻轉式決策，因為萊劑美牛早已進口，現在只是增加30月齡以上；美豬也是一直都有，現在放寬萊劑容許標準，也是做好風險評估，確認對國人安全無虞才敢開。

對於藍營立委說政府開放美豬美牛是「螺絲鬆了」，他表示，政府對於相關議題，一定是虛心受教，但反省、唱衰不會讓社會進步，目前已選定迪化街作為示範標示首站，未來不排除全台跑透透進行示範。

至於部分藍營縣市堅持零檢出，陳時中喊話，「台灣人的身體是一樣的」，食安是全國統一事項，一國多制的話不好。他還舉例，如果帶在一縣市買了使用美豬的排骨便當，到另一個縣市變成不行，那不就很奇怪？