開放美豬牛只是前菜？　蘇貞昌：台灣貿易立國要跟世界來往

▲行政院長蘇貞昌在新竹接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對外界認為開放美國豬肉、牛肉只是前菜，接下來會妥協更多。行政院長蘇貞昌7日受訪時表示，台灣是貿易立國的國家，要跟世界來往，不能被別的國家用關稅阻礙台灣出口。

蘇貞昌上午出席新竹縣新埔褒忠義民廟舉行的義民祭大典，在會後接受媒體訪問時，針對外界認為開放美國豬肉、牛肉只是前菜，接下來會妥協更多；他強調，台灣是貿易立國的國家，要跟世界來往，不能被別的國家用關稅阻礙台灣出口。

蘇貞昌說，開放美國豬肉、美國牛肉進口，是總統蔡英文所指示，依據科學證據，依據國際標準，不會對哪一個國家特別歧視，一定會以保護國人健康為第一，都是以科學證據，都會照國際標準。

另外，由於台北市長柯文哲稱，台灣豬肉價格會比較高，到時候買美國豬肉的會是窮人。蘇貞昌表示，台灣過去在進口上，無論是外國來的豬肉，或是哪一國的農產品，特別是豬肉，台灣人愛吃台灣豬，過去進口中，美國佔不到1％，有9成都是台灣豬，台灣人的口感、台灣人的生活習慣，特別喜歡食用台灣豬，這是公平競爭，這是人民習慣。

蘇貞昌表示，政府一定會保護國人的健康，也會明白的標示，並且溯源管理，讓民眾可以自由選擇，台灣在這一方面愈做愈好，就像在防止新冠肺炎為國人把關一樣，一定會做到面面俱到。

蘇貞昌強調，國人對自己的農產品有信心，養豬產業對台灣豬的競爭力非常有自信；此外，台灣的豬農，政府也有100億元的發展基金，會讓養豬業者進一步能夠改善各個方面，讓養豬業者更有競爭力。

其他人也看了這些新聞...

►民調落後蔣萬安、陳時中 黃珊珊：不是什麼人都可以隨便上手

► 蔣萬安聲量輾壓馬英九、羅智強 韓國瑜慘剩2%僅贏1人

►江啟臣談蔣萬安出戰2022台北市長：國民黨一定派出最強人選



相關新聞...

► 國民黨中評委提案：徵召蔣萬安參選2022台北市長 拿下3都

► 支持度慘輸蔣萬安30％ 羅智強：環境越困難我戰鬥力越強

►振興一下我們的美麗





