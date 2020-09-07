選台北市長沒想過！　陳時中：「3支箭」不知道挺不挺得過

▲衛福部長陳時中上廣播節目被問到有沒有想選台北市長，他苦笑「疫情、食安、健保這三支箭，我不知道挺不挺得過去」。（圖／翻攝自YouTube／寶島聯播網）

記者嚴云岑／台北報導

陳時中做客廣播節目，表示台灣人的身體都是一樣的，呼籲藍營在美豬議題上食安要同調。此外，他也再度強調自己沒有想選台北市長，苦笑表示，「疫情、食安、健保這三支箭，我不知道挺不挺得過去。」

廣播節目今（7）日播出陳時中4日預錄專訪，他針對口罩、美豬美牛、疫苗等近期延燒議題，以及是否參選台北市場等問題進行回答。

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陳時中說，從疫情初期至今，他每天都只睡4、5個小時，壓力也沒有減少，但疫情期間壓力大有意義，這段時間壓力大則是因為口水很多。

對於加利科技拿陸製一般口罩混充醫用口罩繳交議題，陳時中強調，從來就沒有禁止口罩進口，但如果要進口醫用口罩要有藥證，也不能拿一般口罩當醫用賣，而在疫情趨緩後，就沒有當月徵收，像是6月的徵收量可延到7、8月再繳交。

至於新冠疫苗施打時程？陳時中說，疫苗是國家安全產業，政府會加以扶植，目前4家申請疫苗廠中，已有3家開始做臨床試驗，第一期每一家會給予1億元補助，第二期補助3億，總金額會到20億元，以此要求前100萬支都要留在台灣，同時也會申請國外緊急授權，最快應該可在農曆年前後，供給醫護、慢性病及旅行者等高風險族群分批優先施打。

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