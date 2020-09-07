帝王蟹肉棒1支100元！逛2圈夜市「至少開4家」　她曝心得：超失望

▲原PO買帝王蟹肉棒，有受騙的感覺。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣夜市除了經典小吃，也有攤販會賣一些新穎美食，最近卻有一樣產品引發爭議。有網友在《爆怨公社》貼文，說他絕對支持夜市小吃攤創新，但他第一次無法支持一攤的廣告。只見他拍下有攤位賣「帝王蟹肉棒」，吃起來就是火鍋蟳味棒，但價格也沒標示清楚，「對於這樣花招百出的業者，我真心喃獸想咕。」

一位男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，「我絕對支持台灣夜市小吃攤創新，但我人生第一次真的感到無法支持這一攤的廣告」，並說他買了一支帝王蟹肉棒來吃，看起來就像是蟳味棒，口感也跟蟳味棒差不多，也是一絲一絲的，「裡面真的有蟹肉成份嗎？為何要這樣用文字廣告當噱頭？」

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原PO也忍不住質疑，攤位看板上寫著「大阪市場」、「日本空運」難道就是品質保證嗎，「店家標示成份清楚很難嗎？1支要價80元、90元、100元，對消費者來說就不是錢嗎？」也直批「對於這樣花招百出的業者，我真心喃獸想咕（難受想哭）。」

▲女網友逛夜市，走了2圈至少看到4家以上的帝王蟹肉棒，買一支花了100塊。（圖／翻攝自爆怨公社）

無獨有偶，另一位女網友說自己到夜市買晚餐，也看到這種蟹肉棒攤，「不知道是太久沒去？還是現在帝王蟹肉棒攤位正夯？！走了兩圈起碼看到了4家以上的這種。」女網友說她有買來吃，「吃起來也只像是日本的蟹肉棒那種感覺，只是長一點、粗一點而已，這樣一支$100。」

看到貼文後，其他人也紛紛留言，「我看過一支90元的，看到默默的走過，無感」、「骰子牛漸漸沒落了，現在崛起的是蟹肉棒」、「我打死不買，還跟朋友靠腰那種魚漿不知道是不是鑲金的」、「因為好賺」、「上次我也是買這個，不知道為什麼吃起來很失望」、「被騙過一次，雷，一支30元還差不多。」