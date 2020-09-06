半身麻醉手術「醫師邊講笑話」他喊超怪！　網破盲點：嚴肅才可怕

▲手術示意圖。（圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「前幾天下午到大醫院做小手術……」一名男網友在臉書《爆怨公社》貼文，說他當時是半身麻醉，開刀房內的狀況都看在眼裡，包括醫師一下接電話、講笑話，還跟護理師討論聚餐。事後他回想談笑風生的畫面，忍不住質疑「好像哪裡怪怪的。」沒想到其他網友馬上表示這樣才好，「如果很嚴肅那才是慘了啦！」

這位男網友文中表示，他前幾天到大醫院做小手術，手術時間大約1小時，打半身麻醉。結果在開刀的時候，原PO目睹房裡的護理師、醫師在進行手術時，一下接電話、講笑話、討論聚餐時間，放輕快音樂開刀，讓他忍不住直問「這是正常的嗎？」原PO接著說，手術順利結束幾天後，他回診去開立診斷證明，看到醫生突然想到開刀時的狀況，心中浮起「好像哪裡怪怪的」的想法。

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貼文一出，許多人就表示這樣很正常，「正常呀！小手術，我都一起聊」、「可以轉移當下你在開刀緊張情緒，其實不錯啊」、「我開刀完全沒音樂，就儀器聲音，而且都沒人講話，我顯得空虛」、「正常的，主要是轉換一下氣氛跟舒緩緊張，除非你想聽醫生闡述過程解析給你聽。」

還有網友突破盲點，「你不覺得……如果醫師護理師很緊張的話，自己反而會嚇死嗎」、「這樣才好，表示他們經驗豐富，他們緊張你才要擔心」、「如果他們都很緊張……你可能就不妙了」、「他們不輕鬆點，病人都快緊張死了」、「正常，就跟切豬肉一樣，邊切豬肉攤販跟你邊聊天都不怕切到手的情況一樣，做久了習慣了；除非是那種需要很注意的手術或檢查，你才不會聽到這些東西。」