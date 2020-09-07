日租套房收住居家檢疫81處　北市開罰「所有權人」：公布姓名地址





▲台北市副市長黃珊珊說明北市最新防疫措施。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市於8月21日公告收住居家檢疫者的一般旅館違規名單，現在為針對疑似日租套房收住居家檢疫或居家隔離者，也決定加大力道清查，自22日起，居家檢疫或居家隔離處所僅限於北市府核准的防疫旅館、住居所或第三人無償提供的處所，違反者將依照《傳染病防治法》處建物所有權人新台幣3000元至1.5萬元罰鍰，並公布地址及所有權人姓名。

經台北市政府統計，截至9月1日止，同一地址收住不同居家檢疫者5次以上，且非本府核准的防疫旅館、住居所或第三人無償提供處所，總計超過80筆地址，考量日租套房等非防疫旅館的處所，恐有一般民眾混著情況，再者若未能依規定消毒清潔、動線混雜，又反覆接待居家檢疫或居家隔離者入住，容易交叉感染、形成病毒傳播溫床。

台北市政府表示，為有效防堵防疫破口，自22日起居家檢疫或居家隔離地點僅能在台北市核准的防疫旅館、住居所或第三人無償提供的處所，違規者衛生局不僅將依《傳染病防治法》處建物所有權人新台幣3000元至1.5萬元罰鍰，也將被公布姓名及建物地址。

北市觀傳局長劉奕霆表示，未來只要在公告10天結束後，將針對非北市防疫旅館或提供無償居家檢疫的一般旅館進行開罰，目的是希望民眾入境後，還是在防疫旅館或自家住宅裡面做居家檢疫，希望避免防疫破口。

台北市副市長黃珊珊說，北市過去多次請中央針對非認可的檢疫場所收居家檢疫者研擬罰則，但中央認為日租套房是地方職權，至今尚未公布罰則，且也會讓地方執法困難。

關於將對收居家檢疫者的北市日租套房房東，黃珊珊提到，只要沒辦法說清楚跟居家檢疫者的關係，就會被認為是有償提供的所有權人。值得注意的是，開罰對象是「所有權人」，「你的房子提供給誰，自己要負責，今天公告是針對所有權人，希望真正的房東重視房子管理，如果自己都不能管理，會公告其名字，並依法開罰。」

黃珊珊強調，或許不是真正的房東在做日租套房，但最終公告的會是房屋所有權人名字，「不要以為推給二房東就沒事。」不過公告了之後，如果發現中間有二房東還是會查，畢竟違規日租套房本來就有觀光條例的相關罰則。

針對目前收居家檢疫者會嚴重的案例，民政局表示，違規5次以上的共有81處，分配區域主要以交通便利、交通樞紐，或是觀光客比較常去的地方較多。至於確切地址為何？黃珊珊回應，這還需要做進一步查證，因為有一些可能是公司宿舍等，但如果地方里長發現每次進出的人都不一樣，超過5次就希望能夠說明。

黃珊珊強調，重點就是要確保日租套房不要成為防疫破口，而不是像中央一樣至今都不正面回應。中央之前也覺得混居沒問題，但的確是有問題，防疫過程就是不斷發生問題，然後互相精進才能有安全防疫作為。

其他人也看了這些...

►民進黨反對或開放美豬牛進口 柯建銘：都是基於國家利益

►陳時中公布美豬瘦肉精容許值 政院：尊重支持衛福部決議

►開放美豬「地方憂稽查人力經費不足」陳時中：提具體計畫向院爭取

更多熱門新聞...

►誰會買到含瘦肉精美豬？ 柯文哲：窮人

►游盈隆：蔡英文蠻幹開放美豬 指責馬英九自己也一樣

►侯友宜挺「瘦肉精零檢出公投」：政府執意進口萊豬就要嚴格把關

►振興一下我們的美麗