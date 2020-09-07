黃珊珊緩頰柯文哲「美豬窮人吃」：混在外食　誰都可能會吃到





▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

萊克多巴胺美豬議題持續延燒，台北市長柯文哲6日表示，會吃到萊克多巴胺美豬的人是窮人，引發社會熱議。對此，台北市副市長黃珊珊7日替柯文哲緩頰，認為其原意是指美豬成本低，混在外食中會讓基層民眾吃到，重點是要將源頭管理好，「誰都可能會吃到，不只是窮人。」

關於柯文哲6日表示，美豬是窮人會吃到，黃珊珊7日出席記者會時表示，柯文哲的意思不是說階級或貧富問題，因為可能進來的美豬成本低，會混充在不同的食物中，若混在外食中，容易讓基層民眾吃到，這是大家都避不了的。

黃珊珊說，柯文哲的意思是，標示管理能不能足夠讓大家真正做選擇，目前管理方法沒有很具體，可能的話就是進行邊境管理，讓肉品進來時就知道貨源來自哪裡，這樣賣到哪區、攤商賣到哪裡，都有一張表，重點就是源頭管理好，管理好就不用再地方碰運氣，「誰都可能會吃到，不只是窮人。」

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