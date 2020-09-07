黃珊珊：國民黨過服貿半分鐘　民進黨開放美豬半秒都不必

▲黃珊珊談美豬。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文開放美豬、美牛引發在野和地方反彈。對此，台北市副市長黃珊珊認為，「這個政府不想溝通」​，國民黨想過服貿半分鐘，民進黨開放美豬連半秒都不必。

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黃珊珊6日在臉書表示，其實開放美豬進口，大家都知道是因為經濟與外交，要開放進口，應該要告訴大家會得到更多利益才對，但萊克多巴胺殘留量是科學問題，國內有那麼多專家學者，不用討論、沒有公聽會、更不要說科學辯證了，衛福部自己公佈就實施，真的是恍如隔世。

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黃珊珊指出，法規修正都有預告時間，文林苑之後都市更新要開好幾次聽證會，國民黨想通過服貿還要經過半分鐘，才引發太陽花，美豬開放連半秒都不必，民進黨立法院過半，到立院討論也會通過，但民進黨的立法委員形同棄守立法權，如何回應選民民意代表應該嚴格監督政府的託付？​

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黃珊珊提到，不想溝通，人民只能接受，碰運氣過日子，選出來的立委不敢吭聲？「至少應該經過立法院審議通過吧，取得最高立法機關授權，執行的政策才更有正當性吧！」

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