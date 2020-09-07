5印度少年「邊界打獵」遭解放軍擄走　秒啟軍事熱線…中方冷處理鬧僵

▲中印邊境關係緊繃，如今又傳出5人遭綁架。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

中印邊境狀態持續緊繃，2日才爆出印度邊防軍慶祝上月底的衝突獲勝，6日接著又傳出5名在阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）打獵的青年，疑似遭到解放軍擄走，其中2人逃脫回去求救，家屬將尋人啟事放上網，整起事件才曝光，目前印度官方已經進行「軍事熱線」詢問解放軍該事宜。

根據《India Today》報導，5名外出打獵的印度青少年在中印主權爭議區藏南地區─印度阿魯納恰爾邦附近打獵，卻突然失蹤，其中2名青少年逃出之後，跑回村莊內求救，指出自己與同伴遭到解放軍擄走，家屬也上網求救，不久這件事曝光驚動印度軍方高層介入。

據悉，5名青少年都是阿魯納恰爾邦納喬附近村莊的人，當時到蘇班西里河（Subansiri）附近打獵，遭到疑似解放軍的人綁走，目前印度軍方與中方進行「軍事熱線」，要求中國方面給一個解釋。

印度前議員Ninong Ering就在推特上表示，過去幾個月解放軍曾有做過類似行為，這一次印度軍方已經透過熱線希望可以等待一個說法。如今面對中印邊境升溫，任何事件都可以讓戰火擦槍走火，解放軍給予的說法也倍受關注。

而根據陸媒《網易新聞》則報導，當地警方表示並未收到報案，若真的有失蹤事件，也不排除是「迷路」。