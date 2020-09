5印度少年「邊界打獵」遭解放軍擄走　秒啟軍事熱線…中方冷處理鬧僵

▲中印邊境關係緊繃,如今又傳出5人遭綁架。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳亭伃/綜合報導

中印邊境狀態持續緊繃,2日才爆出印度邊防軍慶祝上月底的衝突獲勝,6日接著又傳出5名在阿魯納恰爾邦(Arunachal Pradesh)打獵的青年,疑似遭到解放軍擄走,其中2人逃脫回去求救,家屬將尋人啟事放上網,整起事件才曝光,目前印度官方已經進行「軍事熱線」詢問解放軍該事宜。

根據《India Today》報導,5名外出打獵的印度青少年在中印主權爭議區藏南地區─印度阿魯納恰爾邦附近打獵,卻突然失蹤,其中2名青少年逃出之後,跑回村莊內求救,指出自己與同伴遭到解放軍擄走,家屬也上網求救,不久這件事曝光驚動印度軍方高層介入。

據悉,5名青少年都是阿魯納恰爾邦納喬附近村莊的人,當時到蘇班西里河(Subansiri)附近打獵,遭到疑似解放軍的人綁走,目前印度軍方與中方進行「軍事熱線」,要求中國方面給一個解釋。

印度前議員Ninong Ering就在推特上表示,過去幾個月解放軍曾有做過類似行為,這一次印度軍方已經透過熱線希望可以等待一個說法。如今面對中印邊境升溫,任何事件都可以讓戰火擦槍走火,解放軍給予的說法也倍受關注。

而根據陸媒《網易新聞》則報導,當地警方表示並未收到報案,若真的有失蹤事件,也不排除是「迷路」。

#Breaking

On 5 Indian citizens missing in India-China border in Arunachal Pradesh

Minister @KirenRijiju: India has raised matter with China

Matter raised on border hot line.

India awaiting china's response.@gauravcsawant reports.@ninong_erring @China_Amb_India @VikramMisri https://t.co/KnDmf561Es